V Somálsku sa skončilo obliehanie hotela, na ktorý zaútočili islamisti

Mogadišo 10. júna (TASR) - Obliehanie hotela neďaleko somálskej metropoly Mogadišo, na ktorý v piatok večer zaútočili radikálni islamisti zo skupiny aš-Šabáb, sa v sobotu ráno skončilo zneškodnením útočníkov.



Ako informovala agentúra AFP, oznámili to štátna tlačová agentúra SONNA a štátna televízia SNTV bez uvedenia akýchkoľvek číselných údajov.



"Bezpečnostné sily skoncovali s militantmi (Šabábu), ktorí uskutočnili smrtiaci teroristický útok na hotel Pearl Beach" južne od hlavného mesta Mogadišo, informovala SNTV s tým, že sa podarilo zachrániť "mnoho civilistov". Túto správu potvrdila aj tlačová agentúra SONNA.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila skupina aš-Šabáb, ktorá uviedla, že sa cielene zamerala na miesto navštevované vládnymi úradníkmi.



Somálska polícia v noci na sobotu podľa agentúry DPA uviedla, že útok sa začal výbuchmi, keď dvaja samovražední atentátnici pri vchode do hotela aktivovali výbušniny na svojich telách.



Následne do budovy vtrhlo ozbrojené komando islamistov, ktorých počet nebol polícii bezprostredne známy.



Podľa dostupných informácií útočníci sa zmocnili hotelových hostí ako rukojemníkov, čím sťažili zásah bezpečnostných zložiek.



DPA s odvolaním sa na políciu informovala, že útok na hotel si vyžiadal sedem obetí. Je medzi nimi päť hostí hotela Pearl Beach a dvaja pracovníci strážnej služby.