V Somálsku schválili novú ústavu, poslanci sa budú voliť priamo
Autor TASR
Mogadišo 4. marca (TASR) — Somálsky parlament v stredu schválil novú ústavu, na základe ktorej budú zákonodarcovia po prvý raz v dejinách tejto africkej krajiny priamo volení občanmi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Somálsky premiér Hamza Abdi Barre označil novú ústavu za „historické víťazstvo“.
Doteraz boli poslanci somálskeho parlamentu vyberaní nepriamo prostredníctvom systému založeného na klanovej hierarchii, v rámci ktorej staršinovia nominovali delegátov a tí následne volili zákonodarcov. Obe komory parlamentu volia prezidenta.
Súčasný prezident Hasan Šajch Muhamúd presadzoval zmenu ústavy s tým, že prvé voľby podľa nových pravidiel by sa mali konať v júni. Pozmeňujúce návrhy prijaté v stredu však predĺžili jeho mandát o jeden rok, čo naznačuje, že voľby sa pravdepodobne uskutočnia až neskôr.
Pretrvávajú však pochybnosti o schopnosti somálskej vlády zorganizovať voľby. V krajine stále pôsobí militantná organizácia aš-Šabáb napojená na teroristickú organizáciu al-Káida, ktorá už dve desaťročia bojuje proti vláde a kontroluje rozsiahle územia v štátoch obklopujúcich hlavné mesto Mogadišo.
Somálsko je navyše hlboko rozdelené na úrovni jednotlivých štátov. Lídri Jubalandu a Puntlandu sa ostro stavajú proti snahám prezidenta o centralizáciu moci. Opozičná aliancia, zahŕňajúca lídrov spomínaných štátov, sa na stretnutí vo februári nedokázala dohodnúť na navrhovanej ústave ani na harmonograme volieb. Ich zástupcovia stredajšie hlasovanie bojkotovali.
Ďalším faktorom je existencia Somalilandu, ktorý leží na severe Somálska a v roku 1991 vyhlásil nezávislosť. Svoje záležitosti spravuje oddelene od Somálska. Vlani v decembri ho Izrael uznal za nezávislý štát.