Mogadišo 11. apríla (TASR) - V Somálsku vznikla prvá čisto ženská spravodajská redakcia. Projekt s názvom Bilan bude vytvárať obsah pre televíziu, rádiostanice a internetové médiá zameraný na rodovo podmienené násilie, ženy v politike či priemysle a iné témy. V pondelok o tom informoval britský denník The Guardian.



"Chceme pokrývať tieto témy a bojovať proti spoločenskému presvedčeniu, že ženy by mali zostať doma," povedala šéfredaktorka tohto projektu Nasrin Mohamedová Ahmedová, ktorá je novinárkou už 12 rokov a spoluzakladala Somálsku organizáciu pre novinárky.



"Najväčšou výzvou, ktorej čelia novinárky v Somálsku, je zneužívanie a šikanovanie, najmä od mužských kolegov," povedala zástupkyňa šéfredaktorky. "Ponúknu vám pomoc, ale iba ak im recipročne niečo dáte."



Projekt Bilan bude mať sídlo v somálskej metropole Mogadišo, v priestoroch Dalsan Media Group, jednej z najväčších mediálnych organizácií v Somálsku. Práve Dalsan Media Group bude publikovať spravodajské správy a fíčre tohto projektu, ako aj organizovať školenia od etablovaných novinárov zo Somálska, ale aj z medzinárodných médií vrátane BBC, Channel 4 či al-Džazíra. Najlepším študentkám žurnalistiky na dvoch univerzitách v Mogadiše ponúkne Bilan šesťmesačnú stáž.



Bilan je pilotný projekt financovaný Rozvojovým programom OSN (UNDP), ktorý má trvať jeden rok. Zástupkyňa UNDP v Mogadiše Jocelyn Masonová je však presvedčená, že projekt sa stane permanentným a rozšíri sa do ďalších somálskych regiónov.



"Dúfame, že to bude pre somálsku mediálnu scénu zásadná zmena, ktorá vytvorí nové príležitosti pre novinárky a zameria sa na témy, ktoré sú ignorované, najmä tie, ktoré sú pre ženy dôležité," povedala Masonová.



Jedna novinárka Bilanu pochádza z vidieckeho klanu, kde novinári neexistujú, približuje The Guardian. Ďalšia členka tímu vyrástla v utečeneckom tábore Dadaab v Keni.