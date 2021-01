V Soule namerali najnižšiu teplotu za posledných 35 rokov

Soul 8. januára (TASR) - Južná Kórea zaznamenala v piatok najnižšie teploty počas tejto zimy, vo viacerých regiónoch teplota vzduchu klesla na mínus 20 stupňov Celzia a napadlo aj množstvo snehu. V Soule, kde sa ochladilo začiatkom tohto týždňa, zaznamenali v piatok mínus 18,6 °C, čo je druhá najnižšia hodnota v histórii meraní a najnižšia za posledných 35 rokov, uviedla agentúra Jonhap.



Meteorologické záznamy v Soule sú od roku 1980. Najnižšiu teplotu vôbec, a to mínus 19,2 °C, namerali 5. januára 1986, oznámil kórejský meteorologický úrad.



Cesty v krajine sú zľadovatené, mnohé lety či plavby meškajú alebo ich zrušili.



Dočasný starosta Soulu So Čong-hjup zvolal v piatok popoludní tlačový brífing, aby sa ospravedlnil občanom za "veľké nepríjemnosti" spôsobené stredajším hustým snežením v hlavnom meste.



V meste Inčchon, ktoré susedí so Soulom, spôsobil požiar elektrickej rozvodne v piatok nadránom výpadok prúdu v 38.000 domácnostiach. Obyvatelia ostali bez dodávok tepla takmer dve hodiny pri teplotách okolo mínus 17 °C.



Očakáva sa, že chladné počasie v krajine bude v najbližších dňoch pretrvávať, avšak teploty by mali od soboty a potom polovice budúceho týždňa mierne stúpnuť.