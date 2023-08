V Soule protestovali proti vypúšťaniu z Fukušimy, niektorých zadržali

Soul 24. augusta (TASR) - Najmenej 14 ľudí zadržala vo štvrtok juhokórejská polícia po tom, čo počas protestu proti vypúšťaniu vody z japonskej jadrovej elektrárne Fukušima vstúpili do budovy, v ktorej sa nachádza japonské veľvyslanectvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Protest sa konal v deň, keď začalo Japonsko vypúšťať rádioaktívnu vodu z poškodenej elektrárne do Tichého oceánu. Ide o polarizujúci krok, ktorý vyvolal novú vlnu kritiky od krajín ležiacich v regióne obklopujúcom Japonsko.



Skupina prevažne mladých ľudí sa počas protestu v Soule dostala na ôsme poschodie budovy, pred ktorou sa konala demonštrácia. Práve na tomto poschodí sa nachádza japonské veľvyslanectvo a demonštranti tam rozvešali rôzne plagáty odsudzujúce vypúšťanie rádioaktívnej vody.



"Oceán nie je odpadkovým košom Japonska," písalo sa na jednom z plagátov. Na ďalšom demonštranti Japonsko vyzývali, aby okamžite prestalo vypúšťať kontaminovanú vodu.



Pred budovou s japonským veľvyslanectvom sa zhromaždilo približne 50 ľudí. Fotograf agentúry Reuters videl, ako policajti z budovy neskôr vynášajú demonštrantov a nakladajú ich do autobusu.



Miestna policajná stanica v Soule bezprostredne uviedla, že o zadržaní demonštrantov ešte nemá informácie. Nemenovaný organizátor protestu však pre Reuters uviedol, že polícia zadržala 14 ľudí. Podľa agentúry Jonhap ich zadržali 16.