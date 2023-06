V Soule sa predstavil robot v pozícii dirigenta

Soul 30. júna (TASR) - V juhokórejskom Národnom orchestri sa v piatok prvýkrát predstavil ako dirigent robot domácej výroby, ktorý dirigoval viac ako 60 hudobníkov. Podľa agentúry AFP bola koncertná sála v Soule na predstavenie s robotom úplne vypredaná, informuje TASR.



Robot menom EveR 6 s výškou 1,8 metra dirigoval muzikantov, ktorí hrali na tradičné kórejské hudobné nástroje. Robotovi sa podarilo úspešne dirigovať samostatne i v spolupráci so skutočným dirigentom, ktorý stál vedľa neho.



V koncertnej sieni Národného divadla v Soule sa zišlo až 950 divákov, ktorí robota – dirigenta ocenili potleskom. Robot bol na javisko dopravený výťahom, následne sa otočil a obecenstvo pozdravil úklonom.



Počas samotného predstavenia sa robot nehýbal, len hlavou pokyvoval do rytmu hudby.



AFP upozorňuje, že prvé koncerty s robotickým dirigentom sa uskutočnili vo svete už skôr - napríklad v roku 2017 dirigoval talianskych muzikantov v meste Pisa robot YuMi.



Robota EveR 6 vyvinuli vedci z Kórejského inštitútu priemyselnej technológie tak, aby dokázal zopakovať pohyby skutočného dirigenta. Stroj však nie je schopný počúvať hudbu či na javisku improvizovať, dodáva AFP.



Inžinieri sa teraz snažia naprogramovať robota tak, aby mohol vykonávať pohyby, ktoré nie sú vopred určené, a improvizovať pre prípady, že by sa hudobníci pomýlili alebo by sa niečo v rámci koncertu pokazilo.