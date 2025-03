V Soule sa prepadla cesta, motorkára vytiahli po 17 hodinách mŕtveho

Soul 25. marca (TASR) - Jeden motocyklista prišiel o život v Soule po tom, čo aj so svojou motorkou spadol do obrovskej diery, ktorá vznikla náhle v pondelok večer na tamojšej ceste. Z diery vytiahli jeho telo až v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prepadlisko vzniklo na juhovýchode metropoly počas pondelňajšej večernej dopravnej špičky, zhruba o 18.30 h (10.30 h SEČ) miestneho času. AFP získala od miestneho politika zábery zachytávajúce náhly prepad vozovky. Auto, ktoré išlo o pred motocyklistom, z práve vznikajúcej prepadliny vyletelo a jeho vodič utrpel len ľahké zranenia. Motocyklistu však diera pohltila.



Po nehode sa rozbehla rozsiahla zhruba 17-hodinová záchranná operácia. Do diery sa spustili záchranári v neoprénovom odeve, pomáhal im aj pátrací pes. V utorok však motocyklistu-tridsiatnika vytiahli bez známok života, zjavne utrpel zástavu srdca.



Podľa jedného zo záchranárov ho našli v diere až zhruba 50 metrov od tzv. osi prepadliska, v hĺbke zhruba 90 centimetrov. Jeho bezvládne telo bolo neporušené, na hlave mal stále prilbu a obuté motorkárske topánky.



Prepadlisko je v súčasnosti široké približne 20 metrov a zhruba aj rovnako hlboké. V utorok zatvorili niekoľko okolitých škôl s odvolaním sa na obavy o bezpečnosť.



Príčinu prepadu cesty vyšetria príslušné úrady. Došlo k nemu na mieste, kde práve prebiehali práce na predĺžení linky metra. Hovorca Soulu agentúre AFP povedal, že stavebné práce mohli byť jedným z viacerých možných faktorov, ktoré k nehode prispeli. Dodal, že príčinu bude možné celkom vyšetriť až po úplnom vyčistení miesta.



Takéto nehody sú v Južnej Kórei pomerne zriedkavé. Ročne tam v priemere dôjde k menej ako 200 prípadom prepadov vozoviek, čo je výrazne nižší počet ako v susednom Japonsku.