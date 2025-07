V španielskej Pamplone sa počas behu s býkmi zranilo päť ľudí

Pamplona 12. júla (TASR) - Päť ľudí utrpelo zranenia počas sobotňajšieho behu s býkmi v rámci slávnosti sv. Firmína v španielskej Pamplone. Štyroch z nich previezli do nemocnice, jedného ošetrili na mieste. Informovala o tom verejnoprávna televízia RTVE, píše TASR.



Šiesty beh tohtoročného podujatia sa odohral na tradičnej úzkej a kľukatej trase dlhej niečo cez 800 metrov, ktorá vedie starým mestom až do arény. Počas neho došlo k viacerým pádom a kolíziám, keďže trať bola mimoriadne preplnená a mnohí účastníci sa nedokázali vyhnúť iným bežcom, ktorí spadli.



Väčšinu účastníkov tvoria muži, ktorí sa pokúšajú bežať pred alebo popri šiestich býkoch, často sa ich snažia dotknúť na rohoch či chrbte, pripomína agentúra DPA.



Festival sa každoročne koná na počesť patróna mesta a jeho história siaha až do 16. storočia. Súčasťou osláv sú aj koncerty, sprievody či náboženské procesie. Vrcholom je však práve beh. V posledných rokoch ho ale pravidelne sprevádzajú protesty ochranárov zvierat. Aktivisti ho označujú za "krutosť zo stredoveku" a tvrdia, že by sa mal okamžite zastaviť. Napriek tomu však festival priláka každé leto tisíce návštevníkov z celého sveta.



Každoročne sa počas behu zrania desiatky z tisícov bežcov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, pričom k poslednému úmrtiu došlo v roku 2009.