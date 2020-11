V Španielsku ako prvých proti COVID-19 zaočkujú zdravotníkov,dôchodcov

Madrid 24. novembra (TASR) - Klienti a zamestnanci domovov dôchodcov v Španielsku budú ako prví zaočkovaní proti novému druhu koronavírusu v rámci národného imunizačného programu, ktorý v krajine plánujú odštartovať začiatkom budúceho roka. Oznámila to v utorok španielska vláda, informovala agentúra AFP.



V prípade, že bude nový typ vakcíny schválený a krajina bude vakcínou dostatočne zásobená, spustí španielska vláda očkovanie 47-miliónovej populácie krajiny už v januári. Ako prví by mali byť zaočkovaní zdravotní pracovníci a starší obyvatelia. Španielsko na základe tohto plánu očakáva, že do polovice roka 2021 bude imunizovaná veľká časť jeho obyvateľstva.



Vláda očkovací plán predstavila po tom, čo niekoľko vývojárov vakcín oznámilo značné pokroky v hľadaní očkovacej látky proti pandémii koronavírusu, ktorá si celosvetovo vyžiadala viac ako 4,4 milióna úmrtí.



"V prvom štádiu sa zameriame najmä na tých najzraniteľnejších, čiže približne 2,5 milióna ľudí," uviedol španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa.



"Vakcína bude bezplatná a spravovaná národným zdravotným systémom," pričom očkovanie "bude dobrovoľné", dodal.



Podľa predbežných údajov, ktoré zostavili príslušníci centrálnej vlády a regionálnych vlád Španielska, zomrelo v období od marca do júna v miestnych domovoch dôchodcov viac ako 20.000 ľudí.



Tieto údaje, ktoré publikoval denník El País, zahŕňajú osoby pozitívne testované na nový koronavírus a tiež tých, ktorí vykazovali príznaky zlučiteľné s ochorením COVID-19.



Illa vyhlásil, že Španielsko bude mať dostatočné množstvo dávok vakcíny na to, aby v roku 2021 imunizovalo celé svoje obyvateľstvo.



V krajine od začiatku pandémie celkovo zaznamenali 1,6 milióna infikovaných, čo po Francúzsku predstavuje druhý najvyšší počet nakazených v Európe. V súvislosti s vírusom v krajine zomrelo viac ako 43.000 osôb, hoci tento počet zahŕňa len tých, ktorí boli oficiálne pozitívne testovaní na nový koronavírus.