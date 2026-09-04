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V Španielsku bol vyrovnaný septembrový teplotný rekord
Na juhozápade namerali 45,7 stupňa Celzia, po tom ako krajinu zasiahli mimoriadne horúčavy.
Autor TASR
Madrid 4. septembra (TASR) - V Španielsku vo štvrtok zaznamenali najvyššiu septembrovú teplotu, ktorá vyrovnala doterajší rekord. Na juhozápade namerali 45,7 stupňa Celzia, po tom ako krajinu zasiahli mimoriadne horúčavy, uviedla v piatok meteorologická služba AEMET. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Teplota v obci El Granado dorovnala hodnotu 45,7 stupňa nameranú v roku 2016 v meste Montoro, ktoré sa takisto nachádza v autonómnom spoločenstve Andalúzia, uviedla AEMET na sociálnej sieti.
Zároveň išlo o najvyššiu teplotu zaznamenanú v Španielsku tento rok. Stalo sa tak v týždni, keď horúčavy presahujúce 40 stupňov Celzia zasiahli rozsiahle oblasti na juhu a západe krajiny.
AEMET vo štvrtok nakrátko vyhlásila najvyšší, červený stupeň výstrahy pred horúčavami v menších oblastiach Andalúzie. Od zavedenia tohto systému v roku 2007 išlo o prvý prípad, keď bola takáto výstraha vydaná v septembri.
Meteorologická služba tiež oznámila, že obdobie od januára do augusta bolo na španielskej pevnine najteplejšie v histórii meraní. Medzi týmto a štyrmi ďalšími najteplejšími obdobiami bol podľa nej „jasný rozdiel“ – všetky štyri pritom pripadli na predchádzajúce štyri roky. „Je to neklamný znak toho, že otepľovanie v Španielsku sa zrýchľuje,“ uviedla AEMET.
Teplota v obci El Granado dorovnala hodnotu 45,7 stupňa nameranú v roku 2016 v meste Montoro, ktoré sa takisto nachádza v autonómnom spoločenstve Andalúzia, uviedla AEMET na sociálnej sieti.
Zároveň išlo o najvyššiu teplotu zaznamenanú v Španielsku tento rok. Stalo sa tak v týždni, keď horúčavy presahujúce 40 stupňov Celzia zasiahli rozsiahle oblasti na juhu a západe krajiny.
AEMET vo štvrtok nakrátko vyhlásila najvyšší, červený stupeň výstrahy pred horúčavami v menších oblastiach Andalúzie. Od zavedenia tohto systému v roku 2007 išlo o prvý prípad, keď bola takáto výstraha vydaná v septembri.
Meteorologická služba tiež oznámila, že obdobie od januára do augusta bolo na španielskej pevnine najteplejšie v histórii meraní. Medzi týmto a štyrmi ďalšími najteplejšími obdobiami bol podľa nej „jasný rozdiel“ – všetky štyri pritom pripadli na predchádzajúce štyri roky. „Je to neklamný znak toho, že otepľovanie v Španielsku sa zrýchľuje,“ uviedla AEMET.