V Španielsku bude od 4. mája povinné nosenie rúšok v hromadnej doprave

Madrid 2. mája (TASR) - Španielsko zavádza od pondelka povinnosť nosiť v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy ochranné rúška, čím chce zamedziť ďalšej vlne nákazy novým koronavírusom, keďže v krajine sa postupne začínajú uvoľňovať niektoré obmedzenia zavedené z dôvodu pandémie SARS-CoV-2. Oznámil to v sobotu v prejave adresovanom národu španielsky premiér Pedro Sánchez, píše agentúra AFP.



Španielska vláda rozdistribuuje v krajine od pondelka šesť miliónov ochranných masiek a miestnym predstaviteľom poskytne ďalších sedem miliónov kusov. Nosenie rúšok zakrývajúcich ústa a nos na verejnosti v Španielsku síce nie je povinné, ale vláda to "veľmi odporúča". Predseda vlády Sánchez vyzval obyvateľov krajiny, aby boli počas ďalšej fázy zmierňovania opatrení, ktorá sa začne v pondelok, zodpovední. Tisíce životov budú v ohrození, ak ľudia nebudú dodržiavať hygienu a sociálny odstup, varoval Sánchez.



Španielsko zaviedlo od 14. marca veľmi prísne obmedzenia pohybu. Tieto obmedzenia boli minulý týždeň mierne uvoľnené a súčasne predĺžené do 9. mája. Ich postupné zmierňovanie je aktuálne naplánované do konca júna. Od soboty si obyvatelia Španielska môžu po 49 dňoch vyjsť von zašportovať. Kaderníctva či iné podnikateľské činnosti, ktoré fungujú na objednávku, budú otvorené od pondelka. Bary a reštaurácie zostanú zatvorené ešte najmenej týždeň. V pondelok však začnú fungovať výdajné okienka reštaurácií.