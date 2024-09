V Španielsku falošný Brad Pitt vylákal od žien 325.000 eur

Madrid 24. septembra (TASR) - Španielska polícia v pondelok uviedla, že zadržala päť ľudí obvinených z podvodu, pretože dve ženy obrali o 325.000 eur. Na internete sa vydávali za amerického herca Brada Pitta. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Podozriví sa so ženami skontaktovali na fanúšikovskej stránke oscarového herca a presvedčili ich, že "majú citový vzťah", priblížila vo vyhlásení španielska Civilná garda.



Podvodníci následne ženám navrhli, aby investovali peniaze do rôznych projektov, ktoré neexistovali. Ženu z Andalúzie okradli o 175.000 eur, ďalšia z Baskicka prišla o 150.000 eur.



"Kyberzločinci preskúmali sociálne siete obetí a vytvorili ich psychologický profil. Zistili, že obe ženy sú zraniteľné osoby, ktorým chýba náklonnosť a majú depresiu," uviedla polícia.



Na konverzáciu so ženami používali aplikáciu WhatsApp. Obete uverili, že si píšu s Bradom Pittom, ktorý im "sľúbil romantický vzťah a spoločnú budúcnosť", dodala.



Policajti zadržali päť osôb vrátane pravdepodobného lídra skupiny v Andalúzii. V rámci zásahu prehľadali päť domov a zhabali niekoľko mobilov, platobných kariet, dva počítače a denník, v ktorom boli zapísané frázy na oklamanie žien. Polícii sa podarilo získať späť 85.000 eur, ktoré boli od žien vylákané.