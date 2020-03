V Španielsku je nakazených vyše 12.000 zdravotníkov

Madrid 30. marca (TASR) - Na nový koronavírus bol pozitívne testovaný aj Fernando Simón, ktorý počas epidémie v Španielsku vedie vládne koordinačné centrum pre zdravotné výstrahy a núdzové situácie a je v pravidelnom kontakte s premiérom Pedrom Sánchezom. Na tlačovej konferencii v Madride o tom v pondelok informovala María José Sierraová, ktorá ho na tomto poste vystriedala.



Podľa Sierraovej je novým koronavírusom v Španielsku preukázateľne nakazených 12.298 zdravotníkov. Tiež uviedla, že od zavedenia opatrení, ktorými sa výrazne obmedzili sociálne kontakty ľudí, sa trend nárastu počtu nakazených zmiernil: momentálne je denne zaznamenaný v priemere 12-percentný rast, zatiaľ čo pred 25. marcom to bolo približne 20 percent.



Akútnemu respiračnému ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, od vypuknutia epidémie v Španielsku podľahlo 7340 ľudí. Po Taliansku (s 10.770 obeťami) má tak Španielsko druhý najvyšší počet obetí v Európe.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v sobotu v televíznom prejave oznámil, že všetci pracovníci, ktorí nie sú zásadne dôležití pre chod krajiny, zostanú dva týždne doma s plným platom. Toto nariadenie platí od 30. marca do 9. apríla.



V Španielsku už takmer dva týždne platia pravidlá, na základe ktorých sa ľudia musia zdržiavať doma. Zatvorená je väčšina obchodov, ale zamestnanci mohli dosiaľ chodiť do práce, ak nemali možnosť pracovať z domu.