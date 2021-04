V Španielsku možno objavili maľbu Caravaggia, obraz skúmajú

Madrid 8. apríla (TASR) - V Španielsku možno objavili stratené majstrovské dielo renesančného umelca Caravaggia. Ide o olejomaľbu zo 17. storočia. Pre podozrenie, že by mohla byť dielom Caravaggia zablokovali vo štvrtok jej plánovanú dražbu a zakázali aj jej vývoz zo Španielska. Informovala o tom agentúra AFP.



Maľbu mali dražiť v aukčnom dome v Madride, španielska vláda však jej aukciu dočasne pozastavila. Španielsky minister kultúry José Manuel Rodríguez pritom na Twitteri napísal, že ministerstvo vývoz maľby za hranice krajiny zakázalo z dôvodu, že by to mohol byť Caravaggio.



Obraz s názvom "Korunovanie tŕňmi" zachytáva Ježiša Krista pred ukrižovaním. Aukčný katalóg ako autora pôvodne uvádzal španielskeho barokového maliara Josého de Riberu a uvádzacia cena na dražbe bola stanovená na 1500 eur.



Podľa hovorkyne madridského aukčného domu Ansorena teraz obraz skúmajú odborníci s cieľom zistiť jeho autora.



Agentúra AFP pripomína, že v roku 2014 sa vo francúzskom meste Toulouse našiel iný slávny Caravaggiov obraz s názvom "Judita stínajúca hlavu Holofernovi". Objavili ho tam pod starým matracom v podkroví jedného domu. Obraz potom kúpil neznámy zahraničný kupca, a to len dva dni pred aukciu plánovanou na jún 2019, na ktorej sa očakávalo, že ho vydražia za približne 140 miliónov eur.



Michelangelo Merisi da Caravaggio bol taliansky barokový maliar, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia.