V Španielsku nadobudla platnosť amnestia pre katalánskych separatistov

Madrid 11. júna (TASR) - Zverejnením vo vestníku španielskej vlády v utorok nadobudol platnosť zákon, z ktorého vyplýva amnestia pre separatistov z Katalánska, informovala agentúra DPA. Vo svojej správe sa na ňu odvoláva TASR.



Zo zákona pre katalánskych separatistických lídrov v exile vyplýva, že sa môžu vrátiť do Španielska bez rizika stíhania.



Agentúra AFP doplnila, že sudcovia budú mať teraz dva mesiace na to, aby zákon implementovali, pričom postupovať majú od prípadu k prípadu. Mnohí sudcovia sú pritom proti amnestii pre katalánskych politikov a môžu ju postúpiť španielskemu ústavnému súdu alebo Európskemu súdnemu dvoru.



"Začína sa nová bitka," napísal vo svojom statuse na sieti X generálny tajomník separatistickej strany JxCAT Jordi Turull. Podľa jeho predpokladu aplikácia zákona niektorými sudcami "nebude ľahká, ale skôr či neskôr uspejeme". Očakáva sa, že zákon sa bude vzťahovať na približne 400 ľudí, doplnila DPA.



Umiernene proseparatistická Republikánska ľavica Katalánska (ERC) podľa AFP uviedla, že o amnestiu požiadalo približne 30 jej členov. Patrí medzi nich aj Oriol Junqueras, ktorý bol odsúdený na 13 rokov väzenia za svoju úlohu pri pokuse o odtrhnutie Katalánska. V roku 2021 Junquerasa omilostila vláda Pedra Sáncheza.



Prijatiu zákona o amnestii v parlamente koncom mája predchádzali búrlivé diskusie a niekoľko hlasovaní v oboch komorách parlamentu, ale aj pouličné protesty.



Španielsky premiér Pedro Sánchez sľúbil prívržencom nezávislosti Katalánska amnestiu a iné ústupky, keď si vlani v novembri v španielskom parlamente potreboval poistiť podporu dvoch regionálnych separatistických strán pri hlasovaní o svojej kandidatúre na post premiéra.



Liberálna strana Spoločne za Katalánsko (Junts) a ERC sa pritom stále snažia o odtrhnutie sa Katalánska od Španielska. Sánchez tomu chce naďalej zabrániť a konflikt zmierniť dialógom medzi Madridom a Barcelonou.



Po spornom referende o odtrhnutí sa Katalánska od Španielska, ktoré sa napriek súdnemu zákazu španielskeho súdu konalo 1. októbra 2017, sa správy nad týmto autonómnym regiónom opäť ujala centrálna španielska vláda.



Niektorí predstavitelia katalánskej vlády boli v reakcii na uskutočnenie referenda zadržaní, stíhaní i odsúdení. Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont utiekol s niektorými zo svojich priaznivcov do cudziny a žije v exile v Belgicku.