V Španielsku napriek protestom zaznamenávajú rekordné počty turistov

Madrid 2. septembra (TASR) - Španielsko tento rok navštívil rekordný počet turistov, a to aj napriek silnejúcim protestom proti masovému turizmu zo strany miestnych obyvateľov. Od začiatku roka do 31. júla do krajiny prišlo viac než 53 miliónov ľudí, čo predstavuje nárast o 12 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Vyplýva to z údajov štatistického úradu (INE) zverejnených v pondelok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Iba v júli do Španielska pricestovalo takmer 11 miliónov ľudí zo zahraničia, čo bol nárast o 7,3 percenta oproti vlaňajšku. V krajine podľa INE minuli za mesiac júl viac ako 15,5 miliardy eur - teda o 1,7 miliardy viac ako bol vlaňajší rekord. Výdavky cestujúcich sa celkovo od začiatku roka v Španielsku zvýšili o zhruba 19 percent na 71 miliárd eur.



K rekordnému počtu turistov opäť prispeli predovšetkým Briti. Od 1. januára do 31. júla ich Španielsko navštívilo 10,5 milióna. Za nimi nasleduje sedem miliónov Francúzov a 6,8 milióna Nemcov. Najnavštevovanejším španielskym regiónom je Katalánsko. Turisti tiež obľubujú Baleárske a Kanárske ostrovy a Valenciu.



Počet návštevníkov Španielska dlhodobo neustále rástol až do pandémie COVID-19, ktorá ho spomalila. Od roku 2022 sa rekordy začali podľa DPA opäť lámať.



V krajine však začali v posledných mesiacoch protestovať proti masovému turizmu. Demonštrácie sa konali vo viacerých populárnych turistických destináciách, ako je Malorka či Kanárske ostrovy, Barcelona a Málaga.



Miestni obyvatelia sa najviac búria proti prudko narastajúcej nedostupnosti bývania, čo sa pripisuje prírastku rekreačných bytov, ktoré sú obývané len dočasne alebo počas sezóny. Domáci sú znepokojení aj dopravnými zápchami, hlukom a znečistením.