V Španielsku našli 41 migrantov, niektorí sa ukrývali v kontajneri

Madrid 22. februára (TASR) - Španielske úrady za uplynulé štyri dni našli a zachránili 41 migrantov, ktorí sa pokúsili dostať zo severnej Afriky do Európy. Niektorí z nich sa ukrývali vnútri kontajnera s vyradenými sklenenými fľašami či vo vreci toxického popola. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Celkovo 35 osôb, ktoré našli v piatok, sa pokúsilo dostať sa do Európy zo španielskej severoafrickej enklávy Melilla. Štyria z nich sa ukrývali medzi fľašami a iným, čiastočne na kúsky rozbitým sklom určeným na recykláciu, uviedla španielska policajná jednotka Občianska garda (Guardia Civil).



Video zverejnené políciou tiež ukazuje ďalší incident, pri ktorom policajt najskôr zistil, že z veľkého plastového vreca s popolom zo spaľovne, z ktorej materiál je považovaný za vysoko toxický, trčí nehybná noha. Keď začal popol odstraňovať, zdalo sa, že údajný čierny pasažier získal vedomie.



Prístav Melilla, odkiaľ sa nákladné autá a kontajnery vydávajú na cestu do Španielska, trvajúcu až sedem hodín, je spolu s neďalekou enklávou Ceuta cieľom mnohých migrantov, ktorí sa snažia dostať na európsku pevninu.



Španielske enklávy Melilla a Ceuta oddeľujú od susedného Maroka ploty s ostnatým drôtom, ktoré zároveň neustále monitorujú príslušníci bezpečnostných síl.



Podľa španielskych úradov preniklo bez povolenia cez tieto zábrany do Melilly vlani 11.700 migrantov, pričom od začiatku tohto roka to bolo 1781 migrantov.