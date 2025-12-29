< sekcia Zahraničie
V Španielsku našli telo nezvestného muža, počet obetí záplav stúpol
Polícia zároveň ešte v nedeľu objavila v Malage telo muža, ktorého dodávku predtým odplavilo.
Autor TASR
Madrid 29. decembra (TASR) - Španielske pátracie tímy v pondelok našli telo muža, ktorý zmizol po rozsiahlych povodniach spôsobených prívalovými dažďami na juhu krajiny. Počet obetí sa tak zvýšil na dve, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Občianska garda (Guardia Civil) uviedla, že jej príslušníci našli telo asi tri kilometre od miesta, kde muža v nedeľu zmietla rozvodnená rieka neďaleko mesta Granada. Španielska televízia uviedla, že 20-ročného muža zmietla voda, keď sa na motocykli pokúšal prejsť cez koryto rieky.
Polícia zároveň ešte v nedeľu objavila v Malage telo muža, ktorého dodávku predtým odplavilo. Druhý pasažier dodávky je však stále nezvestný.
Španielsko bolo v posledných rokoch zasiahnuté klimatickými zmenami, čo malo za následok dlhšie vlny horúčav a častejší výskyt prívalových dažďov, konštatuje AFP.
Pri záplavách najmä vo Valencii na východe krajiny v októbri 2024 prišlo o život viac ako 230 ľudí. Vláda v tom čase čelila silnej kritike za svoju reakciu na túto prírodnú pohromu.
