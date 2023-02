V Španielsku od stredy nebudú povinné rúška vo verejnej doprave

Madrid 7. februára (TASR) - Španielsko od stredy ruší povinnosť nosiť rúška alebo respirátory vo verejnej doprave. Ide o jedno z posledných opatrení proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré ešte v Španielsku platili.



Povinnosť mať prekryté ústa a nos bude však naďalej platiť v nemocniciach, zdravotných strediskách a domovoch dôchodcov, uviedla v utorok podľa agentúry AFP španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová.



Uvoľnenie protiepidemických pravidiel vo verejnej doprave je možné vzhľadom na to, že "epidemiologická situácia v Španielsku je v súčasnosti veľmi stabilná," povedala ministerka na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády.



Španielsko v apríli roku 2022 odvolalo takmer dva roky platné pravidlo vyžadujúce používanie rúšok v interiéroch a ponechalo túto povinnosť len pre verejnú dopravu, nemocnice, zdravotné strediská a domovy dôchodcov.



Prekrytie horných dýchacích ciest sa v interiéroch aj exteriéroch stalo v Španielsku povinným krátko po vypuknutí pandémie choroby COVID-19 - teda začiatkom roka 2020.



Povinné používanie rúšok vonku bolo zrušené v polovici roka 2021, ale opätovne zavedené v období od decembra do februára roku 2022, a to v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého variantu omikron.



Španielsku, ktoré patrilo počas pandémie medzi najviac postihnuté krajiny, sa podarilo získať prevahu nad covidom vďaka zaočkovaniu viac ako 90 percent obyvateľstva, konštatovala AFP.



Agentúra DPA pripomenula, že väčšina krajín EÚ už povinnosť nosenia rúšok v diaľkovej a miestnej doprave zrušila v minulom roku. Nemecko k tomu pristúpilo 2. februára. Spolková vláda však ľudí vyzvala, aby rúška vo vlastnom záujme nosili dobrovoľne aj naďalej, pretože koronavírus by nemal byť braný na ľahkú váhu.



Grécko je podľa DPA jediným štátom v EÚ, ktorý vyžaduje nosenie rúška vo verejnej doprave.