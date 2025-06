V Španielsku padol júnový teplotný rekord

Madrid 30. júna (TASR) — Teplotu 46 stupňov Celzia zaznamenali v sobotu v Huelve, hlavnom meste rovnomennej provincie ležiacej na juhu Španielska pri hraniciach s Portugalskom. Uviedla to v pondelok národná meteorologická agentúra, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a verejnoprávny telerozhlas RTVE.



Toto nové maximum bolo namerané o 16.40 h SELČ. Prekonaný bol tým predchádzajúci rekord 45,2 stupňa, nameraný v roku 1965 v Seville.



V kúpeľnom meste Ourense v autonómnom spoločenstve Galícia ležiacom na severe Španielska zaznamenali teplotu 41,2 stupňa Celzia, čo je najvyššia hodnota v júni.



Extrémne horúčavy spôsobili v Barcelone smrť pracovníka mestského úradu. V autonómnych spoločenstvách Extremadura a Baskicko vyhľadáva mnoho ľudí ochladenie vo vodných nádržiach.



Španielsko je jednou z viacerých európskych krajín sužovaných v týchto dňoch vlnou horúčav s teplotami presahujúcimi 40 stupňov, ktorá by mala trvať do stredy.



Podľa meteorológov boli posledné tri roky v Španielsku najteplejšie od začiatku meraní.