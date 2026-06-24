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V Španielsku padol júnový teplotný rekord
Podľa predbežných údajov namerali v pondelok priemernú dennú teplotu 28,08 stupňa Celzia a následne v utorok 28,17 stupňa Celzia.
Autor TASR
Madrid 24. júna (TASR) - Pevninské Španielsko zaznamenalo začiatkom tohto týždňa najvyššiu priemernú dennú teplotu v júni prinajmenšom od roku 1950. Oznámila to v stredu štátna meteorologická služba Aemet. Väčšinu Európy v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa predbežných údajov namerali v pondelok priemernú dennú teplotu 28,08 stupňa Celzia a následne v utorok 28,17 stupňa Celzia. Bol tak prekonaný predchádzajúci rekord 28,01 stupňa Celzia z konca júna 2025.
„Počas tejto horúčavy sa tri dni zaradili medzi desať najteplejších dní v histórii meraní pre mesiac jún,“ uviedla španielska služba. V pondelok a utorok boli zaznamenané aj najvyššie priemerné minimálne teploty pre jún od roku 1950.
Aj keď sa po zvyšok stredy očakáva pokles teploty na väčšine územia Španielska, pre niektoré časti autonómneho Baskicka a Kantábrie na severe krajiny bude naďalej platiť najvyšší stupeň varovania pred mimoriadne vysokými teplotami. Oba regióny pritom zvyčajne nepostihujú najväčšie horúčavy. V meste Bilbao sa ešte v stredu očakáva až 39,3 stupňa Celzia. V obci Tama v Kantábrii namerali v utorok vôbec najvyššiu teplotu v ktoromkoľvek mesiaci roka, a to 43,7 stupňa Celzia.
Rekordy padali v uplynulých dňoch aj v susednom Francúzsku, ktoré sa nachádza v epicentre súčasných extrémnych podmienok. To v utorok hlásilo najteplejší deň aj noc od začiatku meraní v roku 1947.
Podľa analýzy AFP teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia postihnú v Európe v stredu najmenej 94 miliónov ľudí, predovšetkým však v Španielsku a vo Francúzsku.
Podľa predbežných údajov namerali v pondelok priemernú dennú teplotu 28,08 stupňa Celzia a následne v utorok 28,17 stupňa Celzia. Bol tak prekonaný predchádzajúci rekord 28,01 stupňa Celzia z konca júna 2025.
„Počas tejto horúčavy sa tri dni zaradili medzi desať najteplejších dní v histórii meraní pre mesiac jún,“ uviedla španielska služba. V pondelok a utorok boli zaznamenané aj najvyššie priemerné minimálne teploty pre jún od roku 1950.
Aj keď sa po zvyšok stredy očakáva pokles teploty na väčšine územia Španielska, pre niektoré časti autonómneho Baskicka a Kantábrie na severe krajiny bude naďalej platiť najvyšší stupeň varovania pred mimoriadne vysokými teplotami. Oba regióny pritom zvyčajne nepostihujú najväčšie horúčavy. V meste Bilbao sa ešte v stredu očakáva až 39,3 stupňa Celzia. V obci Tama v Kantábrii namerali v utorok vôbec najvyššiu teplotu v ktoromkoľvek mesiaci roka, a to 43,7 stupňa Celzia.
Rekordy padali v uplynulých dňoch aj v susednom Francúzsku, ktoré sa nachádza v epicentre súčasných extrémnych podmienok. To v utorok hlásilo najteplejší deň aj noc od začiatku meraní v roku 1947.
Podľa analýzy AFP teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia postihnú v Európe v stredu najmenej 94 miliónov ľudí, predovšetkým však v Španielsku a vo Francúzsku.