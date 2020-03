V Španielsku podľahlo nákaze koronavírusom ďalších 832 ľudí

Madrid 28. marca (TASR) - Počet prípadov úmrtia na nákazu spôsobenú novým koronavírusom sa v Španielsku za 24 hodín zvýšil o 838, čo je dosiaľ najviac počas jedného dňa. Ochoreniu v krajine podľahlo celkovo 6528 ľudí, vyplýva z údajov španielskej vlády zverejnených v nedeľu. Informovala o tom agentúra AFP.



Nákazu koronavírusom doposiaľ v Španielsku potvrdili u 78.797 osôb, pričom za posledných 24 hodín pribudlo 6549 nových prípadov. Miera nárastu počtu nových infikovaných sa znížila na 9,1 percenta oproti predchádzajúcemu dňu, keď dosiahla 12,8 percenta.



Hospitalizáciu si aktuálne vyžaduje zdravotný stav 43.397 ľudí, z nich 4907 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V krajine sa vyliečilo 14.709 ľudí, uviedlo podľa denníka El País španielske ministerstvo zdravotníctva.



Španielsko má druhý najvyšší počet obetí koronavírusu na svete po Taliansku, kde zomrelo viac ako 10.000 infikovaných. Ešte v stredu Španielsko prekonalo v počte úmrtí Čínu, kde sa vírus koncom vlaňajška objavil.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v sobotu v televíznom prejave oznámil, že krajina v rámci boja proti pandémii na dva týždne zastaví všetku ekonomickú aktivitu, "ktorá nie je nevyhnutná".



"Všetci pracovníci v ekonomickej oblasti, ktorých aktivita nie je nevyhnutná, musia zostať dva týždne doma," uviedol premiér, ktorý chce zastaviť cestovanie zamestnancov do firiem, ak nepatria medzi základné pri fungovaní hospodárstva.



Nariadenie bude od pondelka 30. marca do 9. apríla.



V Španielsku už takmer dva týždne platia pravidlá, na základe ktorých sa ľudia musia zdržiavať doma a zatvorená je väčšina obchodov, ale zamestnanci mohli dosiaľ chodiť do svojich úradov a závodov, ak nemali možnosť pracovať z domu.