V Španielsku potvrdili prvú obeť opičích kiahní v Európe

Londýn/Madrid 29. júla (TASR) – V Španielsku v piatok potvrdili prvé úmrtie na opičie kiahne. Ide súčasne o prvú známu obeť súčasnej vlny šírenia tohto ochorenia v Európe, informuje TASR na základe správy televízie Sky News.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Madride bolo v Španielsku potvrdených už 4298 prípadov nákazy vírusom opičích kiahní. Hospitalizovaných muselo byť 120 ľudí a jedna osoba ochoreniu podľahla. Ministerstvo o tomto úmrtí neposkytlo ďalšie detaily.



Podľa Sky News ide o prvé známe úmrtie na toto vírusové ochorenie v rámci Európy a druhé mimo Afriky, keď sa berie do úvahy len súčasná vlna šírenia opičích kiahní.



Prvé úmrtie mimo afrických krajín potvrdila takisto v piatok Brazília.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu vyhlásila šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze. V minulosti k takémuto kroku pristúpila napríklad v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020, vírusom zika v Latinskej Amerike v roku 2016 či s vírusom eboly v západnej Afrike v roku 2014.



Podľa WHO je v súčasnosti globálne riziko šírenia opičích kiahní mierne, len v Európe je vysoké.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Výskyt vírusu, ktorý ho spôsobuje, bol donedávna mimo afrického kontinentu evidovaný len zriedka. Od mája tohto roku sa však rozšíril aj do mnohých krajín Európy či do Severnej Ameriky.