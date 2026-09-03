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V Španielsku protestovali proti riešeniu migračnej krízy v Ceute
V auguste preniklo do tejto malej španielskej exklávy na severoafrickom pobreží, susediacej s Marokom, približne 72.000 ľudí.
Autor TASR
Madrid/Ceuta 2. septembra (TASR) - V mnohých mestách Španielska sa v stredu konali pochody na protest proti spôsobu riešenia migračnej krízy v exkláve Ceuta. Ich účastníci žiadali nápravu situácie a kritizovali vládu premiéra Pedra Sáncheza. Zhromaždenia sa konali počas sviatku Deň Ceuty, ktorý tento rok nesprevádzali obvyklé oslavy, informovala agentúra AP.
V auguste preniklo do tejto malej španielskej exklávy na severoafrickom pobreží, susediacej s Marokom, približne 72.000 ľudí. Najmenej 90 z nich pri pokuse dostať sa na európske územie zahynulo. Väčšina migrantov sa následne vrátila alebo bola odvedená späť cez hranicu. V Ceute je však aj po niekoľkých týždňoch vyše 10.000 migrantov, uviedla agentúra Reuters.
Náhly prílev desiatok tisíc migrantov do Ceuty, ktorá má približne 84.000 obyvateľov, výrazne zaťažil miestne úrady a pobúril mnohých obyvateľov. Miestne úrady uviedli, že španielska centrálna vláda pred prelomením hranice ignorovala varovné signály.
„To, čo sa nám stalo, nebola migračná kríza,“ povedal v stredu počas oficiálneho podujatia pri príležitosti sviatku mesta regionálny líder Ceuty Juan Jesús Vivas. „To, čo sa stalo, bolo porušením územnej celistvosti Španielska,“ tvrdí.
Vivas je členom španielskej opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP), ktorá spolu s krajne pravicovou stranou Vox využila krízu v Ceute na politický boj s cieľom zosadiť ľavicovú vládu v Madride.
Mnohí migranti vrátane maloletých bez sprievodu naďalej spia na uliciach alebo táboria na pláži napriek snahám úradov zabezpečiť im ubytovanie, zaregistrovať ich a tých, ktorí na to majú nárok, deportovať späť do Maroka.
„Trpíme a chceme sa dostať do Európy alebo hneď nájsť riešenie. Všetci tu spíme na pláži a máme to veľmi ťažké,“ povedal agentúre AP Maročan Nabíl Tazi. Dodal, že na riešenie situácie čakajú už mesiac, no zatiaľ žiadne neprišlo.
Vivas uviedol, že prioritou by mal byť návrat mesta do „normálu“. Zároveň prisľúbil, že bude naďalej hľadať „pravdu“ o príčinách krízy. Španielsku centrálnu vládu vyzval, aby posilnila hranicu s Marokom a nespoliehala sa na spoluprácu s touto susednou krajinou.
„Ak to neurobíme, vždy sa nájde niekto, kto bude v pokušení využiť migráciu na politické účely,“ upozornil Vivas.
Sánchez vo videoposolstve zverejnenom v stredu uviedol, že jeho vláda vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby sa obyvatelia Ceuty mohli vrátiť k pokojnému životu.
Deň Ceuty pripadá na 2. septembra a pripomína udalosť z roku 1415, keď sa na jej území vylodil Pedro de Meneses, ktorý sa stal jej prvým portugalským guvernérom. Stalo sa tak niekoľko týždňov po obsadení tohto územia portugalskými vojakmi. V roku 1580 Ceuta prešla pod španielsku správu.
V auguste preniklo do tejto malej španielskej exklávy na severoafrickom pobreží, susediacej s Marokom, približne 72.000 ľudí. Najmenej 90 z nich pri pokuse dostať sa na európske územie zahynulo. Väčšina migrantov sa následne vrátila alebo bola odvedená späť cez hranicu. V Ceute je však aj po niekoľkých týždňoch vyše 10.000 migrantov, uviedla agentúra Reuters.
Náhly prílev desiatok tisíc migrantov do Ceuty, ktorá má približne 84.000 obyvateľov, výrazne zaťažil miestne úrady a pobúril mnohých obyvateľov. Miestne úrady uviedli, že španielska centrálna vláda pred prelomením hranice ignorovala varovné signály.
„To, čo sa nám stalo, nebola migračná kríza,“ povedal v stredu počas oficiálneho podujatia pri príležitosti sviatku mesta regionálny líder Ceuty Juan Jesús Vivas. „To, čo sa stalo, bolo porušením územnej celistvosti Španielska,“ tvrdí.
Vivas je členom španielskej opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP), ktorá spolu s krajne pravicovou stranou Vox využila krízu v Ceute na politický boj s cieľom zosadiť ľavicovú vládu v Madride.
Mnohí migranti vrátane maloletých bez sprievodu naďalej spia na uliciach alebo táboria na pláži napriek snahám úradov zabezpečiť im ubytovanie, zaregistrovať ich a tých, ktorí na to majú nárok, deportovať späť do Maroka.
„Trpíme a chceme sa dostať do Európy alebo hneď nájsť riešenie. Všetci tu spíme na pláži a máme to veľmi ťažké,“ povedal agentúre AP Maročan Nabíl Tazi. Dodal, že na riešenie situácie čakajú už mesiac, no zatiaľ žiadne neprišlo.
Vivas uviedol, že prioritou by mal byť návrat mesta do „normálu“. Zároveň prisľúbil, že bude naďalej hľadať „pravdu“ o príčinách krízy. Španielsku centrálnu vládu vyzval, aby posilnila hranicu s Marokom a nespoliehala sa na spoluprácu s touto susednou krajinou.
„Ak to neurobíme, vždy sa nájde niekto, kto bude v pokušení využiť migráciu na politické účely,“ upozornil Vivas.
Sánchez vo videoposolstve zverejnenom v stredu uviedol, že jeho vláda vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby sa obyvatelia Ceuty mohli vrátiť k pokojnému životu.
Deň Ceuty pripadá na 2. septembra a pripomína udalosť z roku 1415, keď sa na jej území vylodil Pedro de Meneses, ktorý sa stal jej prvým portugalským guvernérom. Stalo sa tak niekoľko týždňov po obsadení tohto územia portugalskými vojakmi. V roku 1580 Ceuta prešla pod španielsku správu.