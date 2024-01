V Španielsku rozbili gang,ktorý univerzitám nelegálne predával mŕtvoly

Madrid 30. januára (TASR) - Španielska polícia v pondelok informovala, že zadržala majiteľov pohrebného ústavu vo Valencii za to, že univerzitám údajne za účelom štúdia alebo výskumu nelegálne predávali mŕtvoly. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Štyria zadržaní - dvaja majitelia a dvaja zamestnanci pohrebného ústavu -, univerzitám údajne tiež pomáhali zbaviť sa po výskume týchto mŕtvol tak, že ich spálili alebo ich časti uložili do iných truhiel určených na kremáciu. Väčšina z mŕtvol patrila ľuďom, ktorí žili sami a nemali žiadnu rodinu.



Zadržaní "falšovali dokumentáciu, aby získali telá z nemocníc a domovov dôchodcov s cieľom predať ich univerzitám, a to za 1200 eur za jedno telo," uvádza polícia vo svojom vyhlásení. Dodáva, že predať sa im takto podarilo najmenej 11 tiel.



V niektorých prípadoch dokonca univerzitám účtovali aj kremácie, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Nemenovanej univerzite podľa polície zaúčtovali až 5040 eur za spopolnenie 11 tiel, ktoré sa však neobjavili na faktúrach žiadneho z krematórií v meste. Je pritom možné, že boli predané ďalším zariadeniam, uvádza agentúra DPA.



Polícia začala tento prípad vyšetrovať začiatkom roka 2023 po tom, ako zistila, že dvaja zamestnanci pohrebného ústavu odniesli pomocou falošných dokumentov telo z nemocničnej márnice a namiesto pochovania ho sprostredkovali univerzite na študijné účely.



V tomto prípade patrilo telo mužovi, ktorý mal byť pochovaný vo svojom rodnom meste, pričom za jeho pohreb zaplatila miestna samospráva. Namiesto toho však bolo predané univerzite bez akéhokoľvek súhlasu úradov. Polícia v tejto súvislosti dodala, že gang vyhľadával ľudí, ktorí nemali nijakých žijúcich príbuzných, a to najlepšie cudzincov prípadne aj ľudí v ťažkých životných podmienkach.



DPA pripomína, že lekárske fakulty jednotlivých univerzít potrebujú pri výučbe budúcich lekárov aj od skutočné mŕtvoly, ktoré sa považujú za nenahraditeľné a nevyhnutné na študijné účely. Napriek rôznym dohodám ich však často nemajú k dispozícii dostatok.