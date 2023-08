V Španielsku sa konala tradičná paradajková bitka La Tomatina

Buňol 30. augusta (TASR) - Približne 15.000 ľudí vrátane turistov sa v stredu v meste Buňol na východe Španielska zapojilo do každoročného festivalu La Tomatina. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Účastníci obľúbeného podujatia sa na hlavnej ulici mesta vzájomne obhadzujú zrelými paradajkami. Tento rok mali k dispozícii 120 ton "munície". Po skončení bitky sú ulica, steny domov aj účastníci zaliati červenou kašou.



Zápolenie sa začína na poludnie a trvá približne hodinu. Niektorí účastníci si oči chránia plaveckými okuliarmi, zvyčajne sú oblečení v tričkách a šortkách.



Technické služby následne v priebehu niekoľkých minút paradajkové zvyšky odstránia vodou z hadíc. Pre účastníkov sú prichystané sprchy.



Účasť na La Tomatine je spoplatnená, cena tohtoročných vstupeniek sa začínala na 12 eurách.



Tradícia bujarého festivalu, ktorý sa koná v poslednú augustovú stredu, sa datuje do roku 1945, mesto Buňol sa nachádza v oblasti, kde sa vo veľkom pestujú rajčiny.



Od roku 2013 je kapacita účastníkov regulovaná miestnymi úradmi so zámerom zabezpečiť udržateľnosť podujatia a zvýšiť bezpečnosť ľudí. Médiá spropagovali La Tomatinu v 80. rokoch a odvtedy láka návštevníkov z celého sveta.