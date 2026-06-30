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Španielsko nebude prijímať žiadosti do programu legalizácie migrantov
Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne pol milióna ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky.
Autor TASR
Madrid 30. júna (TASR) - V Španielsku sa v utorok končí prijímanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu pre stovky tisíc migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900.000 žiadostí označil ľavicový kabinet približne 360.000 za prijateľné, no úrady zatiaľ nespracovali všetky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne pol milióna ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sáncheza uviedla, že cieľom je „legalizovať“ ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárne, čiže bez potrebných dokumentov.
Žiadatelia musia preukázať bezúhonnosť a tiež to, že pred 1. januárom tohto roka strávili v Španielsku aspoň päť po sebe idúcich mesiacov. Úrady majú tri mesiace na spracovanie a rozhodnutie, či vydajú povolenie na prácu a pobyt platné iba v Španielsku.
Zatiaľ čo iné krajiny v Európe imigráciu a udeľovanie azylov postupne obmedzujú, Madrid sa vydal opačným smerom. Sánchez a jeho ministri často vyzdvihujú prínos prisťahovalectva pre španielske hospodárstvo. Legalizáciu privítali aj španielski podnikatelia.
Naopak, kritika podľa AFP zaznieva zo strany konzervatívnej a krajne pravicovej opozície, podľa ktorej vládna politika iba podnieti ďalšiu nelegálnu migráciu. Túto nespokojnosť navyše prehĺbila skutočnosť, že menšinový kabinet prijal príslušné opatrenie prostredníctvom výnosu bez súhlasu parlamentu.
Španielsko je popri Taliansku a Grécku kľúčovou vstupnou bránou do Európskej únie pre desiatky tisíc migrantov. Mnohí z nich prichádzajú zo západnej Afriky po dlhej a nebezpečnej trase cez Atlantický oceán na Kanárske ostrovy.
Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne pol milióna ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sáncheza uviedla, že cieľom je „legalizovať“ ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárne, čiže bez potrebných dokumentov.
Žiadatelia musia preukázať bezúhonnosť a tiež to, že pred 1. januárom tohto roka strávili v Španielsku aspoň päť po sebe idúcich mesiacov. Úrady majú tri mesiace na spracovanie a rozhodnutie, či vydajú povolenie na prácu a pobyt platné iba v Španielsku.
Zatiaľ čo iné krajiny v Európe imigráciu a udeľovanie azylov postupne obmedzujú, Madrid sa vydal opačným smerom. Sánchez a jeho ministri často vyzdvihujú prínos prisťahovalectva pre španielske hospodárstvo. Legalizáciu privítali aj španielski podnikatelia.
Naopak, kritika podľa AFP zaznieva zo strany konzervatívnej a krajne pravicovej opozície, podľa ktorej vládna politika iba podnieti ďalšiu nelegálnu migráciu. Túto nespokojnosť navyše prehĺbila skutočnosť, že menšinový kabinet prijal príslušné opatrenie prostredníctvom výnosu bez súhlasu parlamentu.
Španielsko je popri Taliansku a Grécku kľúčovou vstupnou bránou do Európskej únie pre desiatky tisíc migrantov. Mnohí z nich prichádzajú zo západnej Afriky po dlhej a nebezpečnej trase cez Atlantický oceán na Kanárske ostrovy.