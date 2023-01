V Španielsku sa začal súdny proces s bývalým lídrom Hells Angels

Madrid 24. januára (TASR) - Súdny proces s bývalým lokálnym lídrom motorkárskeho klubu Hells Angels a desiatkami jeho komplicov sa začal v pondelok v španielskom Madride. Ako píše agentúra DPA, trvať má do 10. februára.



Nemecký občan Frank Hanebuth je súdený popri 49 medzinárodných komplicoch za to, že v rokoch 2009-2013 viedol skupinu Hells Angels na ostrove Malorka, ktorá bola údajne zapojená do organizovaného zločinu. Hanebuth mal niektorých členov poveriť páchaním rôznych zločinov vrátane vydierania, kupliarstva, získavania nelegálnych strelných zbraní a lúpeží v obľúbených turistických lokalitách.



Na súde bolo prítomných 46 obžalovaných a tlmočník preložil obvinenia pre zvyšných troch Nemcov, ktorí sa pripojili cez videokonferenčný hovor. Obžalovaní sú občanmi Nemecka, Španielska, Turecka a Luxemburska.



Začiatok pojednávania sa posunul o štyri hodiny, keďže niektorí právnici sa snažili pre svojich klientov dosiahnuť dohodu o vine a treste. Hanebuthova právnička Ana Maderaová pre DPA uviedla, že jej klient je nevinný a o dohodu nemá záujem.



Španielska prokuratúra žiada pre Hanebutha v súvislosti s obvineniami z členstva v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí a nelegálnej držby zbraní 13 rokov odňatia slobody, približuje agentúra AP. Takisto požaduje 4,2 miliónovú pokutu. Ďalší vedúci členovia čelia obvineniam v súvislosti s prostitúciou a obchodovaním s drogami a hrozí im do 38 rokov väzenia.



Hanebutha zatkli na Malorke v lete 2013 a dva roky bol vo vyšetrovacej väzbe. Prepustili ho na kauciu vo výške 60.000 eur. V roku 2017 dostal povolenie opustiť Španielsko a vrátil sa do Nemecka.



Motorkársky klub Hells Angels, ktorý má okolo 470 pobočiek vo viac ako 50 krajinách sveta, vznikol v roku 1948 v Kalifornii v Spojených štátoch.