V Španielsku udelili prvé amnestie pre katalánskych separatistov

Barcelona 26. júna (TASR) - Zákon o amnestii pre katalánskych separatistov bol v utorok aplikovaný vôbec prvýkrát, a to na politika a policajného príslušníka, ktorí boli zapletení do snáh o odtrhnutie Katalánska od Španielska. Informovala o tom agentúra AFP.



Očakáva sa, že zákon o amnestii - schválený v máji - sa bude týkať asi 400 ľudí, ktorí sú stíhaní alebo boli odsúdení za podporu katalánskeho separatizmu, čo vyvolalo najvážnejšiu politickú krízu v Španielsku za posledné desaťročia.



Katalánsky najvyšší súd v utorok informoval, že rozhodol "vyhlásiť zánik trestnej zodpovednosti" v prípade bývalého katalánskeho ministra vnútra Miquela Bucha a policajného dôstojníka Lluísa Escolu, keďže činy, ktorých sa dopustili, spĺňajú podmienky pre udelenie amnestie.



Buch bol vlani odsúdený na štyri a pol roka väzenia v dvoch kauzách týkajúcich sa sprenevery. Bol stíhaný aj za to, že v roku 2018 najal Escola a zaplatil mu z verejných zdrojov, aby pôsobil ako osobný strážca bývalého šéfa regionálnej katalánskej vlády Carlesa Puigdemonta, kým bol v dobrovoľnom exile v Belgicku.



Escola bol za prácu Puigdemontovho bodyguarda odsúdený na štyri roky väzenia.



V snahe vyhnúť sa svojmu zatknutiu Puigdemont utiekol zo Španielska krátko po tom, ako jeho vláda podnikla sériu krokov o odtrhnutie Katalánska od Španielska, ktoré zahŕňali aj referendum o nezávislosti a krátkodobé vyhlásenie nezávislosti.



Socialistický premiér Pedro Sánchez súhlasil s udelením amnestie pre katalánskych separatistov a ďalšími ústupkami výmenou za podporu dvoch katalánskych separatistických strán pri hlasovaní o dôvere v parlamente v novembri minulého roka, ktoré mu umožnilo vytvoriť novú vládu a pokračovať vo funkcii predsedu vlády.



Španielska konzervatívna opozícia kritizovala túto dohodu a zvolala masové pouličné protesty proti zákonu o amnestii, o ktorého uplatňovaní musia rozhodnúť sudcovia od prípadu k prípadu.



Puigdemont medzičasom vyjadril nádej v svoj návrat do Španielska. Príkaz na jeho zatknutie je však stále v platnosti a španielsky súd ho naďalej vyšetruje pre údajnú spreneveru a vzburu, čo súvisí s pokusmi o odtrhnutie Katalánska. V súvislosti s protestmi z roku 2019 proti uväzneniu niekoľkých organizátorov referenda o nezávislosti Katalánska je vyšetrovaný aj pre údajný terorizmus.