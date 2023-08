V Španielsku vyschla najväčšia trvalá lagúna už druhé leto po sebe

Madrid 12. augusta (TASR) - Najväčšia trvalá lagúna v suchom postihnutom národnom parku Doňana na juhu Španielska úplne vyschla už druhé leto za sebou. Vedci to okrem dlhotrvajúceho sucha pripisujú aj nadmernému využívaniu podzemných vodných zdrojov na poľnohospodárske či turistické účely. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Lagúna Santa Olalla v španielskej Andalúzii v minulosti pokrývala takmer 45 hektárov územia, no v posledných rokoch sa postupne začala zmenšovať. Podľa španielskej najvyššej rady vedeckého výskumu (CSIC) je to však prvýkrát, čo lagúna vyschla dva roky po sebe.



Vodu lagúny, v ktorej sa obvykle nachádzal pestrý vodný život i kolónie sťahovavých vtákov, nahradil obrovský kus popraskanej bielej zeme, konštatuje AFP.



Výskumníčka z biologickej stanice v parku Doňana Carmen Díaz Paniaguaová konštatuje, že vzhľadom na stredomorské podnebie nie je nezvyčajné, že posledné roky postihlo extrémne sucho.



Prevažná väčšina lagún v rezervácii Doňana je prechodného charakteru - v zimnom období ich dažde zaplnia vodou a v lete naopak vyschnú. Iba niektoré z nich - vrátane Santa Olalla - sú celoročne zásobené vodou.



V prípade trvalých lagún je podľa Paniaguaovej problém s nesprávnym hospodárením hydrogeologických kolektorov nasiaknutých podzemnou vodou a existencia viacerých nelegálnych studní, dôsledkom čoho nie je možné odsledovať, koľko vody sa z lagún odčerpá.



Letovisko Matalascaňas sa nachádza necelý kilometer od najsevernejších lagún v národnom parku. V dôsledku letnej sezóny a prichádzajúcich desiatok tisíc turistov sa spotreba vody z lagún prudko zvyšuje.



Napriek varovaniam UNESCO i Európskej komisie regionálna vláda v španielskej Andalúzii presadzuje rozšírenie zavlažovacích oprávnení v blízkosti parku Doňana, poznamenáva AFP.