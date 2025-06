V Španielsku vyšetrujú nález tiel mŕtvych migrantov

Madrid 24. júna (TASR) - Španielske úrady začali vyšetrovať nález tiel niekoľkých migrantov so zviazanými rukami a nohami, ktoré sa našli v posledných týždňoch pri pobreží Baleárskych ostrovov. V utorok o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na políciu.



Cieľom vyšetrovania je identifikovať obete a objasniť okolnosti ich smrti, uviedol pre agentúru AFP hovorca Civilnej gardy.



Podľa regionálneho denníka Diario de Mallorca lode Civilnej gardy od polovice mája našli pri Baleárskych ostrovoch najmenej päť tiel so zviazanými končatinami. Vyšetrovatelia nevylučujú, že telá mohli byť hodné do mora počas plavby pravdepodobne po konflikte s prevádzačmi.



Podľa novín bolo prvé telo vytiahnuté 18. mája v oblasti západne od Formentery, najmenšieho v rámci španielskeho súostrovia v Stredozemnom mori.



Hoci väčšina migrantov smerujúcich do Španielska prichádza cez Kanárske ostrovy, stovky ľudí sa pokúšajú o kratšiu, ale nebezpečnú trasu z pobrežia severnej Afriky na Baleáry.



Podľa regionálnej prezidentky Margry Prohensovej nález týchto tiel odhaľuje tú „najkrutejšiu stránku“ tejto prevádzačskej trasy.