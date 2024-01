V Španielsku vyšetrujú znečistenie pobrežia plastovými peletami

Madrid 9. januára (TASR) - Španielska prokuratúra v noci na utorok oznámila, že začala vyšetrovať únik množstva drobných plastových peliet, ktoré vyplavil Atlantický oceán na severozápadnom pobreží Španielska. Pre oblasť to môže predstavovať veľký ekologický problém, TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prokuratúra sa obáva, že vyplavené plastové pelety môžu obsahovať toxické častice. Existujú náznaky, že ďalšie pelety boli nájdené aj na portugalskom i francúzskom pobreží.



Únik malých bielych plastových guľôčok bol prvýkrát oznámený úradom 13. decembra, keď ich začal vyplavovať oceán na španielske pobrežie.



Podľa predstaviteľa severozápadného španielskeho regiónu Galícia pochádzajú z kontajnerovej lode Toconao, ktorá sa plavila pod vlajkou Libérie. Z lode spadlo do mora šesť kontajnerov pri pobreží Portugalska asi 80 kilometrov západne od mesta Viana do Castelo.



Dodal, že v jednom zo šiestich stratených kontajnerov bolo 1000 vriec s peletami, pričom v každom vreci bolo 25 kilogramov malých plastových guľôčok používaných pri výrobe plastových výrobkov.



Organizácia Greenpeace a ďalšie environmentálne skupiny odhadujú celkový počet plastových peliet v mori na milióny. Považujú ich za nebezpečné pre morský a ľudský život, pretože sa môžu rozložiť na ešte menšie mikroplasty, ktoré sa môžu stač súčasťou potravinového reťazca rýb lovených rybármi.



Pláže v Galícii sa od peliet snažia vyčistiť stovky dobrovoľníkov so sitami a lopatami. Tunajšie pobrežie bolo v roku 2002 zničené únikom ropy z tankera Prestige. Región je závislý od rybárskeho priemyslu.