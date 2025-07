V Španielsku zadržali osoby po zrážkach medzi migrantami a miestnymi

Madrid 14. júla (TASR) - Španielska polícia zadržala osem osôb v spojitosti s protimigračnými nepokojmi, ku ktorým došlo v meste Torre-Pacheco na juhovýchode krajiny, oznámil v pondelok minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Násilným zrážkam medzi domácimi obyvateľmi a migrantmi predchádzal stredajší útok na 68-ročného muža, ktorý médiám povedal, že ho na ulici napadli traja mladí muži severoafrického pôvodu. Starosta mesta Pedro Ángel Roca pre rozhlasovú stanicu Cadena SER povedal, že sociálne médiá vytvorili živnú pôdu pre konflikty, pri ktorých sa ničil majetok mesta či rozbíjali okná na autách.



Roca odsúdil „skupiny, ktoré sa snažia vyvolať násilie“. Grande-Marlaska pre rozhlasovú stanicu ozrejmil, že bezpečnostné zložky zachytili rôzne vozidlá, ktoré sa snažili prepraviť do mesta „nebezpečné predmety“, ako napríklad palice.



Krajne pravicová skupina s názvom Deport Them Now (Okamžite ich deportujte) zverejnila na internete odkaz vyzývajúci na útoky proti ľuďom severoafrického pôvodu. Úrady zadržali osem osôb vrátane dvoch, ktoré boli prítomné pri útoku na staršieho muža. Polícia úlohu dvojice v rámci incidentu zatiaľ vyšetruje, uviedol Grande-Marlaska. Ďalších šesť osôb, päť Španielov a jedna zo severnej Afriky, zadržali za napadnutie, poškodenie majetku a výtržnosti, napísala na platforme X predstaviteľka španielskej ústrednej vlády v Murcijskej oblasti Mariola Guevarová.



Španielska Občianska garda (Guardia Civil) nasadila 90 svojich príslušníkov na potlačenie nepokojov a pribudnú aj ďalší, „kým sa to neskončí“, povedal Grande-Marlaska.



Marocké združenie pre integráciu prisťahovalcov vo vyhlásení žiadalo koniec „hrozieb, útokov a strachu na uliciach... a skutočnú ochranu zasiahnutých ľudí“.



Starosta Torre-Pacheco pre štátnu televíziu TVE uviedol, že 30 percent obyvateľov mesta tvoria prisťahovalci, najmä marockého pôvodu. „Sú to ľudia, ktorí v meste žijú viac ako 20 rokov,“ zdôraznil Roca.