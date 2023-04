V Španielsku zadržali osoby za pašovanie vojenského vybavenia do Ruska

Madrid 5. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia v Španielsku v stredu oznámili, že zadržali dve osoby podozrivé z pašovania vojenského leteckého vybavenia do Ruska, čím porušili zbrojné embargo EÚ zavedené v súvislosti s vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ministerstvo vnútra v Madride vo svojom vyhlásení spresnilo, že podozriví Ukrajinec a Rus boli zatknutí v rôznych lokalitách v Baskicku počas operácie polície a colníkov s cieľom zastaviť odoslanie zásielky do Ruska.



"Razia bola spustená, aby sa zabránilo bezprostrednému odoslaniu vybavenia pre kokpity vojenských lietadiel z územia EÚ," uviedlo ministerstvo. Kedy táto akcia prebehla, rezort vnútra nespresnil.



Jeden z podozrivých bol umiestnený do vyšetrovacej väzby. Počas razie vyšetrovatelia zaistili aj dokumentáciu a počítačové vybavenie, ako aj dve luxusné vozidlá.



Vyšetrovatelia dostali v júni 2021 tip na ukrajinskú manželskú dvojicu, ktorá v Španielsku prevádzkuje spoločnosť "obchádzajúcu existujúce kontroly exportu, čím sa dopúšťa trestného činu pašovania". Keď vyšetrovatelia skúmali záznamy firmy týkajúce sa vývozu, objavili sieť dodávajúcu vojenské vybavenie pre ruský letecký sektor, ktorá mala "hlboké znalosti dopravnej logistiky".



Osoby zapojené do tejto činnosti vyvinuli "sofistikovaný systém medzinárodnej colnej dokumentácie", ktorý im umožňoval zasielať tovar "do krajín, na ktoré sa nevzťahovalo embargo, pričom skutočnou destináciou (exportov) bolo Rusko".



AFP pripomenula, že EÚ zaviedla embargo na vývoz zbraní do Ruska po prvý raz po tom, čo Moskva nezákonne anektovala Krymský polostrov v roku 2014. Po vypuknutí vojenskej invázie z februára 2022 však pravidlá ešte sprísnila v dôsledku zavedených sankcií. Zbrojné embargo EÚ má na ruský vojenský priemysel "vážny dosah", dodalo ministerstvo.