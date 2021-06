V Španielsku zakotvila prvá zahraničná výletná loď od zrušenia zákazu

Madrid 15. júna (TASR) - Veľká výletná loď s nemeckými turistami zakotvila v utorok v španielskom prístavnom meste Málaga. Ide o prvý príchod takéhoto plavidla do tejto krajiny za viac než rok, informovala tlačová agentúra AFP.



Španielske ministerstvo cestovného ruchu pre zlepšujúcu sa situáciu v Európe 7. júna zrušilo zákaz kotvenia pre zahraničné výletné lode, ktorý bol v platnosti od vypuknutia koronavírusovej pandémie v marci 2020. Zrušenie zákazu takisto súvisí so stúpajúcim počtom zaočkovaných ľudí. Väčšina pasažierov týchto luxusných rekreačných plavidiel pochádza z Európy.



"Toto je prvá veľká zahraničná výletná loď u nás," uviedol pre AFP hovorca španielskych prístavných úradov po zakotvení lode Mein Schiff Herz v Málage. Plavidlo patrí nemeckej spoločnosti TUI Cruises.



Cestujúcim bolo umožnené vystúpiť na pevninu v organizovaných skupinách za dodržiavania protipandemických nariadení. Miestne úrady dúfajú, že o niekoľko mesiacov sa situácia dostane úplne do normálu.



Málaga očakáva v tomto roku približne 50 zastávok výletných lodí, čo tamojšie úrady označili za "dobrý štart".



Mein Schiff Herz prišla do Málagy z mesta Gran Canaria na španielskych Kanárskych ostrovoch. Ešte v utorok vyrazila na Malorku, ktorá je súčasťou španielskych Baleárskych ostrovov.



Španielsko bolo pred pandémiou COVID-19 v Európe druhou najobľúbenejšou destináciou veľkých výletných lodí. V roku 2019 takéto plavby priniesli španielskej ekonomike približne 2,8 miliardy eur.



Španielsko s bilanciou vyše 80.500 mŕtvych a 3,6 milióna nakazených patrí medzi covidom najhoršie postihnuté európske krajiny, situácia sa však s postupujúcou vakcináciou zlepšuje.