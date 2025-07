V Španielsku zamietli návrh zákona na predchádzanie výpadkom prúdu

Madrid 23. júla (TASR) - Poslanci španielskeho parlamentu zamietli v pondelok návrh zákona, ktorého cieľom bolo zabrániť, aby v krajine v budúcnosti došlo k obdobnému výpadku prúdu, ako bol ten aprílový. Vláde socialistického premiéra Pedra Sáncheza tým uštedrili veľkú porážku, píše TASR podľa agentúry AFP.



Za návrh hlasovalo 165, zatiaľ čo proti sa vyslovilo 183 poslancov dolnej komory parlamentu. K najväčším opozičným stranám sa v hlasovaní - proti návrhu menšinovej vlády - pridali aj subjekty krajnej pravice i ľavice.



Vláda tvrdila, že cieľom predkladanej legislatívy je sprísniť monitorovanie španielskej elektrickej sústavy, zlepšiť technické kontroly a prijať ďalšie opatrenia, aby sa predišlo chaosu z 28. apríla, keď na niekoľko hodín došlo k výpadku elektriny na väčšine Pyrenejského polostrova. Legislatíva mala ponúknuť aj flexibilnejšie termíny na stavbu nových veterných turbín či solárnych parkov.



Najsilnejšia opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP), hlasovala proti návrhu namiesto toho, aby sa zdržala hlasovania, čo by mu zabezpečilo schválenie. Energetické spoločnosti sa ju pritom snažili presvedčiť, aby legislatívu podporila. PP má však s vládou zlý vzťah a nechcela v tomto smere urobiť ústupok.



„Neschvaľujeme energetickú politiku tejto vlády, neschvaľujeme tento takzvaný plán proti výpadku prúdu, ktorý nie je ničím iným ako pokusom (vlády) zakryť svoje chyby a vymazať svoje nedostatky,“ povedal pred hlasovaním poslanec PP Guillermo Mariscal.



AFP píše, že premiér Sánchez zrejme neúspech legislatívy v hlasovaní predvídal. Tesne pred hlasovaním počas svojej cesty do uruguajskej metropoly Montevideo totiž povedal: „Práve tí, ktorí nás obviňujú z toho, že nenavrhujeme riešenia, aké by chránili používateľa, spotrebiteľa a v konečnom dôsledku aj našu krajinu, sú tí, ktorí ničia“ tento náš plán.



Podľa vládnej správy zverejnenej v júni bol aprílový výpadok prúdu spôsobený preťažením, ktoré následne vyvolalo reťazovú reakciu v energetickom systéme. Správa poukázala aj na chyby prevádzkovateľa siete i niektorých energetických spoločností.