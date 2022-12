V Španielsku zatkli muža zo zoznamu desiatich najhľadanejších osôb FBI

Madrid 23. decembra (TASR) - Španielska polícia v piatok oznámila, že zatkla muža zo zoznamu desiatich najhľadanejších osôb FBI (amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie). Tento zločinec na úteku býval v hoteli v Madride pod falošným menom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Michael James Pratt, občan Nového Zélandu, bol v USA odsúdený na doživotie za výrobu detskej pornografie, sexuálne vykorisťovanie a sexuálne násilie.



Polícia uviedla, že Pratt sa podieľal na audiovizuálnej produkcii pornografie, pričom v rokoch 2012 až 2019 na to podvodom získaval neplnoleté dievčatá a mladé ženy. Touto trestnou činnosťou zarobil vyše 17 miliónov dolárov.



Zo zoznamu najhľadanejších osôb FBI bolo mimo jurisdikcie tohto úradu zatknutých iba 57 zločincov, uviedli španielske úrady a dodali, že v Španielsku sa to stalo vôbec prvýkrát.



Polícia spresnila, že muž zverejňoval na internete inzeráty ponúkajúce prácu v "modelingu", z ktorej však sa však nakoniec vykľulo nakrúcanie porna.



Páchateľ platil ženám za to, aby nalákali ďalšie obete a presvedčili ich, že nakrútený materiál nebude zverejnený online.



Niekedy boli obete proti svojej vôli zadržiavané a nútené k sexuálnym praktikám, ktoré predtým vyslovene odmietli, uviedla španielska polícia.