V Španielsku zatkli ženu podozrivú z prania špinavých peňazí z Ruska

Madrid 14. decembra (TASR) - V Španielsku zadržali v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí súvisiacich s korupčnou kauzou Magnitskij jednu ženu. Oznámilo to v stredu Španielsko a Európsky policajný úrad (Europol), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Španielska polícia nezverejnila meno zadržanej, no uviedla, že plánuje zhabať tri nehnuteľnosti, dve luxusné autá a 19 bankových účtov spojených s podozrivou.



Europol uviedol, že nemenovanú osobu zatkli na Kanárskych ostrovoch. V rámci vyšetrovania zločineckej skupiny podozrivej z prania špinavých peňazí pôvodom z Ruska zaistili v Španielsku už 75 nehnuteľností v celkovej hodnote 25 miliónov eur.



Pri vyšetrovaní sa podarilo identifikovať skupinu jednotlivcov ruskej národnosti, ktorí majú len malé alebo žiadne väzby k Španielsku. "Špinavé peniaze boli posielané buď na bankové účty týchto ruských občanov, ktorí údajne bývajú v Španielsku, aby za ne kúpili nehnuteľnosti alebo ich poslali španielskym realitným kanceláriám so silnými väzbami na ruskú komunitu, ktoré v mene údajných klientov nehnuteľnosť kúpili," uviedol Europol.



Pôsobenie zločineckej skupiny súvisí s korupčnou kauzou, ktorú odhalil ruský právnik a daňový poradca Sergej Magnitskij. Obvinil skupinu vysokopostavených úradníkov z miliardových machinácií na úkor fondu Hermitage Capital a ruského štátneho rozpočtu. Zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie. V Rusku bol posmrtne usvedčený z daňového úniku.