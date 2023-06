V Španielsku zhabali bustu z 2. storočia a ďalšie archeologické nálezy

Madrid 27. júna (TASR) - Španielska polícia v provincii Córdoba zhabala 119 archeologických nálezov vrátane busty ženy z druhého storočia. Na základe podozrení z nezákonného obchodovania s umeleckými predmetmi zadržala dve osoby. TASR správu prevzala v utorok z agentúry Reuters a webovej stránky denníka El País.



Španielska občianska garda (Guardia Civil) v pondelok oznámila, že uskutočnila operáciu v obci Baena v provincii Córdoba na juhozápade krajiny. Zadržala manželský pár a zaistila celkom 119 predmetov.



Medzinárodná operácia Pandora VII je súčasťou boja proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym vlastníctvom. Zúčastnili sa na nej Guardia Civil, Europol i Interpol. Celkovo bolo počas týchto operácii zhabaných 1079 umeleckých predmetov a zadržaných 19 osôb.



Guardia Civil uviedla, že prostredníctvom informácií od množstva zdrojov sa dozvedela o manželskom páre, ktorý už má policajné záznamy, a údajne sa zúčastňuje na obchodovaní s kultúrnymi predmetmi na čiernom trhu, píše El País. Po viacerým mesiacoch polícia objavila sklad v meste Baena. Nájdené predmety po preskúmaní presunú do archeologického múzea v Córdobe.



Sú to sochy z obdobia Rímskej ríše, architektonické predmety zo 7. storočia, keramika či staré grécke mince. Mramorovú bustu ženy z 2. storočia experti označili za absolútne výnimočnú. Jej umeleckú hodnotu prirovnali k predmetom vystaveným v Louvri alebo Kapitolských múzeách v Ríme.



"Je to súkromný portrét z prvej tretiny 2. storočia, zhotovený podľa portrétov cisárskych princezien," uviedli. Na základe účesu podľa expertov pripomína podobizne Salonie Matidie, netere cisára Trajána.