V španielskych opatrovateľských domoch klesá počet nakazených

Madrid 4. marca (TASR) - Počty prípadov nákazy a úmrtí v španielskych opatrovateľských domovoch klesli, odkedy sa koncom decembra začala očkovacia kampaň zameraná na jej klientov a zamestnancov, uvádza sa v správe vlády. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Od 15. do 21. februára zaznamenali v takýchto zariadeniach iba 215 prípadov ochorenia COVID-19 v porovnaní so 4439 prípadmi od 18. do 24. januára, čo predstavuje 95-percentný pokles, uviedol v správe Ústav pre seniorov a sociálne služby (Imserso). Rovnako klesol počet úmrtí - zo 673 na 157, teda o 77 percent.



Španielsko začalo s očkovaním v opatrovateľských domovoch 27. decembra, do polovice januára začali klienti a zamestnanci dostávať druhú dávku. V správe sa tiež uvádza, že od začiatku pandémie zomrelo na vírus 29.408 klientov opatrovateľských domovov, čo je vôbec prvý odhad celkového počtu, ktorý pripravila vládna agentúra. V týchto údajoch sú zahrnuté počty potvrdených prípadov, ako aj úmrtia s podozrením na koronavírus.



Španielsko doteraz od začiatku pandémie zaznamenalo takmer 70.000 úmrtí a viac ako 3,1 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Niektoré regionálne vlády, ktoré sú zodpovedné za zdravotnú starostlivosť, poskytli údaje o úmrtiach v domovoch, ústredná vláda v Madride však celkový počet stále neuviedla.



Začiatkom decembra iná vládna agentúra odhadla, že v opatrovateľských domoch pre starších ľudí došlo k 47 až 50 percentám úmrtí v prvej vlne pandémie. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International nebolo o "drvivú väčšinu" seniorov v španielskych domovoch dôchodcov v prvých týždňoch pandémie správne postarané. Na miesto povolaní vojaci našli opustených starých ľudí a v niektorých extrémnych prípadoch mŕtvych v posteliach. Pozostalí podnikajú proti zriaďovateľom právne kroky.



Od začiatku očkovania podali v Španielsku vakcínu viac ako 1,2 milióna ľudí. Cieľom vlády je dať do konca augusta zaočkovať 70 percent populácie Španielska, ktoré má okolo 47 miliónov obyvateľov, píše AFP.