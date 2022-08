V Splite hliadkuje prvý americký policajt

Záhreb 2. augusta (TASR) - Americký policajt Jacob Bradley je prvý Američan, ktorý sa v Chorvátsku zapojil do projektu "Bezpečná turistická destinácia 2022". V utorok na tlačovej konferencii v prímorskom meste Split o tom informovali miestni predstavitelia. Prítomný bol aj samotný policajt, píše agentúra HINA.



Ako uviedol policajný šéf Splitsko-dalmatínskej župy Slobodan Marendić, v Chorvátsku sú v súčasnosti policajti z desiatich krajín. Predstaviteľka veľvyslanectva USA v Chorvátsku Amy Davisonová je podľa vlastných slov "mimoriadne nadšená", že po 17 rokoch projektu sa doň zapojili aj Spojené štáty. Je to podľa nej vyvrcholenie 30 rokov spolupráce medzi oboma krajinami. Projekt pokladá za výnimočný a dúfa, že policajt Bradley sa od svojich miestnych kolegov veľa naučí.



Bradley na otázku novinárov, aby porovnal prácu chorvátskych a amerických policajtov, odpovedal, že policajti v Splite nemusia nosiť zbraň, kým v Amerike bez nej nevyjdú na verejnosť. Podľa neho je v Amerike oveľa viac zločinov a násilných incidentov spáchaných zbraňami. Potvrdil, že Split je bezpečná dovolenková destinácia a bol by rád, keby túto lokalitu navštívila aj jeho rodina.