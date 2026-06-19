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V Splite otvorili výstavu o ilýrskom kmeni Dalmatíncov
Cieľom výstavy je predstaviť viac ako 400 artefaktov z chorvátskych aj medzinárodných múzeí a inštitúcií.
Autor TASR
Záhreb/Split 19. júna (TASR) - Archeologické múzeum v Splite vo štvrtok otvorilo výstavu „Dalmatínci – medzi mýtom a realitou“, ktorá je doteraz najrozsiahlejším projektom venovaným tomuto ilýrskemu kmeňu, po ktorom bola pomenovaná.
Cieľom výstavy je predstaviť viac ako 400 artefaktov z chorvátskych aj medzinárodných múzeí a inštitúcií a priniesť nový pohľad na ich kultúru, spôsob života i históriu, informuje TASR podľa správy agentúry HINA.
„Dalmatínci boli ľudia, ktorí dali Dalmácii jej meno. Po stáročia formovali krajinu medzi jadranským pobrežím a hornatým vnútrozemím. História si ich často pamätá ako bojovníkov a odhodlaných odporcov Ríma, ale kto boli títo ľudia, ktorí tu žili pred viac ako tritisíc rokmi? Hoci celý región stále nesie ich meno, príbeh Dalmatíncov zostával rozptýlený po archeologických lokalitách, muzeálnych zbierkach a akademických publikáciách,“ uvádza múzeum na svojej webovej stránke.
Riaditeľ Archeologického múzea v Splite Ante Jurčevič zdôraznil, že projekt je výsledkom spolupráce mnohých múzeí a vedeckých inštitúcií z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.
„Prostredníctvom výstavy a sprievodného katalógu sa nám po prvýkrát podarilo dosiahnuť syntézu doterajšieho výskumu lokalít Dalmatíncov a poskytnúť nové vedecké poznatky o ich materiálnom dedičstve,“ uviedol.
Návštevníci môžu v približne dvadsiatich tematických sekciách spoznať osady Dalmatíncov, ich vojenský výstroj, odevy a šperky, hospodársku činnosť a obchod, pohrebné zvyky, náboženské predstavy a každodenný život. Osobitný dôraz sa kladie na vzťahy Dalmatíncov so susednými komunitami, ich kontakty s Rímom, ako aj na proces romanizácie po rímskom dobytí tohto územia, dodáva HINA.
Cieľom výstavy je predstaviť viac ako 400 artefaktov z chorvátskych aj medzinárodných múzeí a inštitúcií a priniesť nový pohľad na ich kultúru, spôsob života i históriu, informuje TASR podľa správy agentúry HINA.
„Dalmatínci boli ľudia, ktorí dali Dalmácii jej meno. Po stáročia formovali krajinu medzi jadranským pobrežím a hornatým vnútrozemím. História si ich často pamätá ako bojovníkov a odhodlaných odporcov Ríma, ale kto boli títo ľudia, ktorí tu žili pred viac ako tritisíc rokmi? Hoci celý región stále nesie ich meno, príbeh Dalmatíncov zostával rozptýlený po archeologických lokalitách, muzeálnych zbierkach a akademických publikáciách,“ uvádza múzeum na svojej webovej stránke.
Riaditeľ Archeologického múzea v Splite Ante Jurčevič zdôraznil, že projekt je výsledkom spolupráce mnohých múzeí a vedeckých inštitúcií z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.
„Prostredníctvom výstavy a sprievodného katalógu sa nám po prvýkrát podarilo dosiahnuť syntézu doterajšieho výskumu lokalít Dalmatíncov a poskytnúť nové vedecké poznatky o ich materiálnom dedičstve,“ uviedol.
Návštevníci môžu v približne dvadsiatich tematických sekciách spoznať osady Dalmatíncov, ich vojenský výstroj, odevy a šperky, hospodársku činnosť a obchod, pohrebné zvyky, náboženské predstavy a každodenný život. Osobitný dôraz sa kladie na vzťahy Dalmatíncov so susednými komunitami, ich kontakty s Rímom, ako aj na proces romanizácie po rímskom dobytí tohto územia, dodáva HINA.