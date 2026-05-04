V Spojených arabských emirátoch vydali varovanie pred raketami
Varovanie úrady SAE vydali krátko po tom, čo americká armáda oznámila, že Hormuzským prielivom preplávali dve americké obchodné lode.
Autor TASR
Abú Zabí 4. mája (TASR) - Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) v pondelok obyvateľom poslali prvé varovanie pred raketovým útokom od uzavretia prímeria medzi Izraelom a Iránom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.
Obyvateľov úrady varovali notifikáciou v ich mobilných zariadeniach: „Vzhľadom na súčasnú situáciu a možnú hrozbu raketového útoku sa okamžite ukryte v najbližšej bezpečnej budove.“
Z krajiny nehlásia žiadne obete ani škody a neskôr vydali oznámenie o zrušení poplachu. Varovanie úrady SAE vydali krátko po tom, čo americká armáda oznámila, že Hormuzským prielivom preplávali dve americké obchodné lode.
Americký prezident Donald Trump v noci v príspevku na sieti Truth Social uviedol, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt sloboda.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov.
