V Spojených arabských emirátoch vydali varovanie pred raketami

Foto: TASR

Autor TASR
Abú Zabí 4. mája (TASR) - Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) v pondelok obyvateľom poslali prvé varovanie pred raketovým útokom od uzavretia prímeria medzi Izraelom a Iránom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.

Obyvateľov úrady varovali notifikáciou v ich mobilných zariadeniach: „Vzhľadom na súčasnú situáciu a možnú hrozbu raketového útoku sa okamžite ukryte v najbližšej bezpečnej budove.“

Z krajiny nehlásia žiadne obete ani škody a neskôr vydali oznámenie o zrušení poplachu. Varovanie úrady SAE vydali krátko po tom, čo americká armáda oznámila, že Hormuzským prielivom preplávali dve americké obchodné lode.

Americký prezident Donald Trump v noci v príspevku na sieti Truth Social uviedol, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt sloboda.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov.
