V spojitosti s nepokojmi zadržali Bolsonarovho bývalého ministra

Brazília 14. januára (TASR) - V Brazílii zadržali v sobotu skoro ráno v súvislosti s plienením vládnych budov bývalého ministra spravodlivosti a verejnej bezpečnosti vo vláde porazeného exprezidenta Jaira Bolsonara. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na miestne médiá.



Anderson Torres bol zaradený na zoznam hľadaných osôb na základe príkazu brazílskeho najvyššieho súdu pre údajnú "dohodu" s výtržníkmi. Zadržaný bol na letisku, keď sa vracal domov zo Spojených štátov, kam odcestoval spolu s Bolsonarom na konci decembra.



Torres, ktorý v čase násilností bol šéfom verejnej bezpečnosti v hlavnom meste Brazília, je obvinený zo "zanedbania" svojich povinností.



Nový brazílsky minister spravodlivosti Flavio Dino, ktorý v úrade nahradil Torresa, v piatok uviedol, že jeho predchodca má na návrat do Brazílie čas do pondelka, inak bude čeliť vydaniu.



Dino tiež potvrdil, že v Torresovom dome našli návrh dekrétu, ktorý mal zvrátiť výsledky októbrových prezidentských volieb. Tie s malým rozdielom vyhral Luiz Inácio Lula da Silva.



Tisíce Bolsonarových prívržencov vnikli 8. januára do prezidentského paláca, budovy Kongresu i na najvyšší súd. V budovách rozbili okná, zničili nábytok a neoceniteľné umelecké diela a zanechali graffiti odkazy vyzývajúce na vojenský prevrat. Zadržaných bolo viac ako 2000 výtržníkov.



Sudca najvyššieho súdu v piatok udelil súhlas s vyšetrovaním Bolsonara v súvislosti s nepokojmi. Požiadala o to generálna prokuratúra, podľa ktorej exprezident podnietil násilný protest spochybňovaním dôveryhodnosti brazílskeho volebného systému.