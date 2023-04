V spojitosti s pôsobením gangov boli na Haiti zabití dvaja novinári

Port-au-Prince 28. apríla (TASR) - Dvaja novinári zomreli za posledné dva týždne na Haiti, ktoré sužuje násilie zločineckých gangov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Rozhlasový reportér Dumesky Kersaint bol zastrelený v polovici apríla a novinára Ricota Jeana uniesli v pondelok a našli mŕtveho v utorok (25. apríla), oznámil vo štvrtok Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku.



"Bezpečnostná kríza v tejto krajine vystavuje novinárov nepretržitej hrozbe krajného násilia," uviedol programový riaditeľ CPJ Carlos Martínez de la Serna. "Je zodpovednosťou úradov zabezpečiť, že reportéri môžu svoju prácu vykonávať bez strachu z násilia," dodal.



CPJ žiada, aby haitské úrady dôkladné vyšetrili vraždu Kersainta, zistili, či bol zabitý v spojitosti so svojou prácou, a postavili zodpovedných pred spravodlivosť.



Zabitie novinárov slovne odsúdila aj haitská asociácia novinárov (Asociación Nacional de Medios Haitianos - ANMH). Dodala, že Kersaintova smrť bola spôsobená tolerovaným a podnecovaným násilím.



Rozmáhajúce sa prejavy násilia zločineckých gangov sužujú najmä hlavné mesto Haiti Port-au-prince a jeho okolie. Vlani bolo v Haiti zabitých najmenej deväť novinárov a medzi rokmi 2000 a 2022 ich takto prišlo o život najmenej 21, uviedla organizácia UNESCO.