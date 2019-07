V spojitosti s útokom na demonštrantov zatkli v Hongkongu 6 mužov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Hongkong 23. júla (TASR) - Hongkonská polícia oznámila, že po víkendovom násilnom útoku na protivládnych demonštrantov na stanici metra zatkla šiestich mužov, informovala v utorok agentúra AP. Niektoré z týchto osôb sú podľa AP napojené na organizované zločinecké skupiny.



Skupina mužov v bielom oblečení napadla v nedeľu večer na stanici metra protivládnych demonštrantov i ďalších ľudí a spôsobila zranenia najmenej 45 z nich. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová označila tento incident za "šokujúci" a oznámila, že príslušné orgány ho patrične vyšetria.



Polícia oznámila, že muži vo veku 24-54 rokov boli zadržaní za "nepovolené zhromažďovanie" a sú vyšetrovaní v spojitosti s účasťou na nedeľňajšom incidente. Motívy útoku polícia stále vyšetruje.



Organizované zločinecké skupiny majú pod kontrolou niektoré časti Hongkongu a údajne majú silný politický vplyv.



Do ulíc Hongkongu vyšli v nedeľu státisíce ľudí v rámci pokračujúcej vlny demonštrácií vyvolaných sporným návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých osôb do pevninskej Číny.



Okrem miestnej samosprávy boli protesty tentoraz namierené aj proti čínskemu vedeniu, čo bolo odrazom obáv z rastúceho vplyvu Pekingu na tomto poloautonómnom území.

