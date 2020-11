V spojitosti s útokom vo Viedni umiestnili do väzby ďalších dvoch ľudí

Viedeň 8. novembra (TASR) - Krajinský súd vo Viedni umiestnil v nedeľu do väzby ďalších dvoch mužov v spojitosti s pondelkovým (2. novembra) útokom v centre Viedne, ktorý si vyžiadal štyri obete na životoch a viac ako 20 zranených, informovala agentúra APA s odvolaním sa na Christinu Salzbornovú z Krajinského súdu vo Viedni.



Dvojica mužov vo veku 21 a 23 rokov mohla mať podľa agentúry APA spojitosť s útočníkom.



Vo väzbe v spojitosti s útokom sa v súčasnosti nachádza desať mužov vo veku od 16 do 24 rokov. Prokuratúra preveruje možnú spoluprácu medzi zadržanými a 20-ročným útočníkom na príprave útoku.



Pondelňajšia streľba v centre Viedne a útoky na ďalších piatich miestach si vyžiadali štyri obete na životoch a najmenej 22 zranených. Útočníkom bol podľa polície 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Polícia páchateľa krátko po útoku zastrelila.



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v stredu potvrdil, že Fejzulai konal sám. K útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Fejzulai bol v apríli 2019 uznaný za vinného za pokus o cestu do Sýrie s cieľom pripojiť sa k extrémistickej organizácii Islamský štát. Súd mu udelil trest odňatia slobody v dĺžke 22 mesiacov, v decembri ho však podmienečne prepustili.