V srbskej muničnej továrni došlo k výbuchu

Belehrad 30. mája (TASR) - V továrni na výrobu munície Krušik v srbskom meste Valjevo došlo v piatok ráno k výbuchu, pri ktorom bolo ľahko zranených päť ľudí. Informovala o tom balkánska služba Rádia Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na tlačovú službu závodu, píše TASR. Denník Danas napísal, že zranených po ošetrení v nemocnici poslali do domácej liečby.



Spoločnosť Krušik sa spomína aj v správe ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) z 28. mája, v ktorej sa píše, že zbrojovky zo Srbska posielajú Ukrajine muníciu.



RFE/RL spresnila, že k výbuchu v muničnej továrni došlo počas rutinných prác na lisovaní výbušniny pentaerytritetranitrát (TEN) používanej na výrobu munície a muničných náplní.



Nejde pritom o prvý výbuch v závode Krušik: k podobným incidentom došlo v auguste 2022, v januári a máji 2023 a v auguste 2024.



Denník Danas napísal, že po každom z týchto incidentov boli na webe továrne zverejnené len základné informácie. Výsledky vyšetrovania a prípadné oznámenie o vyvodení zodpovednosti voči vinníkom tam doteraz nie sú.



Závod Krušik bol založený v roku 1939 ako súkromná továreň na výrobu munície; neskôr prešiel do vlastníctva štátu. Na webovej stránke spoločnosti sa uvádza, že predala už viac ako 15 miliónov kusov munície do 70 krajín sveta.



V súvislosti so správou SVR srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok informoval, že jej obsah preverí pracovná komisia, ktorá bola na tento účel vytvorená. Vučič dodal, že o správe SVR už súkromne hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



SVR vo vyhlásení s názvom „Srbský vojenský priemysel sa snaží vraziť Rusku nôž do chrbta“ obviňuje najväčšie srbské zbrojárske firmy z utajovaného vývozu munície na Ukrajinu. Spomína sa medzi nimi aj zbrojovka Krušik.



„Zásterkou (týchto) protiruských akcií je jednoduchá schéma využívajúca falošné certifikáty konečného užívateľa a sprostredkovateľské krajiny,“ píše sa v texte.



Sprostredkovateľmi sú údajne najčastejšie krajiny NATO, predovšetkým Česko, Poľsko a Bulharsko. „V poslednom čase sa na tento účel využívajú aj exotické varianty zahŕňajúce africké štáty,“ uviedla SVR.