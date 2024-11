V srbskom parlamente sa ruvali poslanci kvôli nešťastiu v Novom Sade

Belehrad 25. novembra (TASR) - Fyzické potýčky vypukli v pondelok v srbskom parlamente po tom, čo opoziční poslanci rozvinuli transparenty obviňujúce vládnucu koalíciu zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za zrútenie strechy železničnej stanice v Novom Sade. Nešťastie, ku ktorému došlo tento mesiac, si vyžiadalo 15 obetí na životoch, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Radomir Lazovič z opozičnej strany Zeleno-ľavicový front (ZLF) na rečnícky pult v parlamente umiestnil fotografiu červenej ruky s nápisom "Máte na rukách krv", ako bolo vidno na záberoch televíznej stanice N1.



Vzápätí k nemu pristúpil úradujúci minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a začala sa hádka. K rečníckemu pultu následne s krikom pribehli aj ďalší poslanci, ktorí sa začali sácať a navzájom udierať. Opoziční poslanci pritom skandovali: "Vrahovia, vrahovia!"



Niektorí z nich držali transparent s vyobrazením prezidenta Aleksandara Vučiča s načerveno zafarbenými rukami nad hlavou a s nápisom "Nikoho nemožno obviňovať".



Nešťastie, ku ktorému došlo na nedávno zrenovovanej novosadskej železničnej stanici, prinieslo Vučičovi a jeho vládnucej Srbskej pokrokovúej strane (SNS) značné politické komplikácie, poznamenáva Reuters. Opozícia, ale aj množstvo radových občanov ju obviňujú z rodinkárstva a korupcie. SNS to odmieta.



V súvislosti s incidentom minulý týždeň zadržali dovedna 12 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, k zmierneniu napätia to však neprispelo, konštatuje Reuters. Opozícia tvrdí, že úrady príliš otáľali so zakročením voči možným vinníkom.



Parlament mal v pondelok pôvodne rokovať o rozpočte na rok 2025, opozícia však požadovala rozpravu o nešťastí v Novom Sade. Podala tiež návrh na vyslovenie nedôvery vláde, avšak predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová oznámila, že tento návrh nebude súčasťou pondelkového programu schôdze.



Srbská opozícia vyzýva premiéra Miloša Vučeviča, ktorý bol v čase výstavby spomínanej železničnej stanice starostom Nového Sadu, aby podal demisiu.



Vládnuca koalícia všetky obvinenia odmieta a vyčíta opozícii vyvolanie potýčok s políciou počas protestov v Novom Sade.