V Srbsku a Slovinsku zomreli ďalší ľudia nakazení koronavírusom

Belehrad/Ľubľana/Záhreb 25. marca (TASR) - Srbsko potvrdilo v stredu štvrté úmrtie pacienta nakazeného novým koronavírusom. Chorobe COVID-19 podľahla 60-ročná žena, ktorá bola hospitalizovaná v nemocnici v meste Niš na juhu krajiny. Oznámil to minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, informovala agentúra Hina.



Pacientka, ktorá bola diabetička, ležala napojená na umelej pľúcnej ventilácii od 21. marca a zomrela v utorok popoludní.



V krajine zatiaľ evidujú 303 infikovaných vrátane dvoch detí; hospitalizovaných je 152 pozitívne testovaných a 21 z nich leží v kritickom stave na pľúcnej ventilácii. Prvý prípad infekcie potvrdilo Srbsko 6. marca.



V Slovinsku v stredu zomrel piaty pacient s ochorením COVID-19. Oznámil to minister zdravotníctva Tomaž Gantar s tým, že ide o ženu, ktorá zomrela v ošetrovateľskom dome v mestskej občine Šmarje pri Jelšah. V krajine doposiaľ evidujú 528 infikovaných vrátane 73 zdravotníkov, píše slovinská tlačová agentúra STA.



Chorvátsko oznámilo v stredu 36 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím ich celkový počet v krajine stúpol na 418.



Minister zdravotníctva Vili Beroš uviedol, že v krajine na koronavírus otestovali celkovo 3392 ľudí. Na pľúcne ventilátory je napojených desať ľudí vrátane siedmich v Záhrebe, dvoch v Osijeku a jedného v Rijeke. Väčšina z nich má iné chronické ochorenia, uviedol. Na nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 v Chorvátsku zatiaľ nikto nezomrel.



Chorobu COVID-19 potvrdili aj u troch členov chorvátskeho vojenského kontingentu v Litve, v dôsledku čoho bolo do samoizolácie umiestnených 39 členov tohto útvaru.